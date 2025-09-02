VIDEO Pieton decedat după ce a fost lovit în plin pe o trecerea de pietoni din Capitală de o trotinetă electrică / Conducătorul vehiculului a trecut pe culoarea roșie a semaforului

O persoană și-a pierdut viața în urma rănilor suferite după ce a fost acroșată violent pe trecerea de pietoni de o trotinetă electrică, al cărei conducător a trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Pe 2 septembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de conducătorului trotinetei pentru ucidere din culpă.

„La data de 14.08.2025, în jurul orei 9.43, inculpatul ar fi condus un vehicul (trotineta electrică) neînregistrat, pe Șoseaua Mihai Bravu, iar la intersecția cu Bld. Ferdinand I, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric și ar fi accidentat-o pe persoana vătămată, care se angajase în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal de la dreapta la stânga raportat la direcția de deplasare a trotinetei electrice, încălcând astfel prevederile art. 52 alin 1 si art. 135 lit h din RAOUG 195/2002”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din București.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a persoanei vătămate, care pe 18 august a decedat la spital.

Pe 2 septembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpat, pe o perioadă de 60 de zile.

„În acest context atragem atenția asupra faptului că, deși pentru conducerea unor astfel de vehicule pe drumurile publice nu este necesară deținerea unui permis de conducere, ar fi recomandat ca persoanele care aleg să se deplaseze cu vehiculele sus-menționate să circule cu prudență și, totodată, să cunoască în prealabil regulile de circulație pentru a evita producerea unor accidente”, este apelul reprezentanților Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din București.