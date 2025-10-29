Cristian Popescu “Piedone” anunță că îl susține pe Daniel Băluță la Primăria București

G4Media.ro
Cristian Popescu “Piedone” a anunțat miercuri că îl susține pe Daniel Băluță (PSD) în cursa pentru Primăria Bucureștiului.

“Nu mai încurc nicio apă, m-am ținut de cuvânt, nu candidez la Primăria Capitalei”, a spus Cristian Popescu “Piedone”, într-o conferință de presă comună cu Daniel Băluță.

“Prin protocolul discutat cu dl primar general Băluță ca organizația PNRR București (Partidul Național Reformarea României, partidul lui Piedone) să susțină necondiționat candidatura dl Băluță se pune în practică de astăzi”, a afirmat acesta, susținând că Ciucu (PNL) și Drulă (USR) “n-are rost să mai cheltuiască banii” pentru că “sunt în afara jocului”.

“Avându-l azi în sală vă dați seama că vom merge umăr la umăr ca (…) Daniel Băluță să ajungă primar general”, a mai spus Piedone.

Piedone a încheiat cu o “glumă”: “Dacă mama mea e pasărea Phoemix și tată meu este bunul Dumnezeu, ce corcitură oi fi eu?”

