Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată pentru omor şi lipsire de libertate/ Este acuzat că s-a certat cu fosta concubină şi a pornit maşina cu femeia atârnată de portieră, târând-o un kilometru şi jumătate cu peste 100 de km/h

Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad pentru omor şi lipsire de libertate în mod ilegal. Arădeanul este acuzat că în luna august s-a certat cu fosta concubină la locul de muncă al acesteia, iar când femeia a venit la maşina sa şi a intrat prin geamul deschis zgâriindu-l pe faţă, acesta a pornit autoturismul cu ea atârnată de portieră, târând-o un kilometru şi jumătate, cu peste 100 de km/h.

După un timp, bărbatul i-a drumul din mâna cu care o ţinea, iar femeia a căzut pe asfalt lovindu-se puternic la cap şi pe corp. Din cauza rănilor grave, femeia a murit, cadavrul ei fiind găsit în cursul nopţii, la aproape cinci metri de acostament, transmite News.ro.

Anchetatorii au stabilit că, în acea seară, cei doi s-au întâlnit la locul de muncă al victimei, în oraşul Chişineu Criş, unde bărbatul a ajuns cu o maşină. Aceştia s-au luat la ceartă, iar la un moment dat, bărbatul s-a urcat în maşină şi i-a adresat jigniri fostei concubine, prin geamul deschis al portierei din dreapta. Aceasta a venit spre maşină şi s-a aplecat în interior, prin geamul deschis, zgâriindu-l pe bărbat pe frunte şi pe nas. În acel moment, bărbatul a apucat-o de mână pe fosta sa concubină şi a pornit maşină cu femeia atârnată de autoturism.

Arădeanul şi-a continuat deplasarea aproximativ un kilometru şi jumătate, cu o viteză de peste 100 de km/h, spre localitatea Sintea Mare, unde i-a dat drumul din mână femeii, care s-a prăbuşit epuizată pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe corp.

Din cauza rănilor grave, femeia a murit, cadavrul ei fiind găsit în cursul nopţii, la aproape cinci metri de acostament.

Autopsia a confirmat că decesul a fost cauzat de multiple traumatisme cranio-cerebrale. Potrivit raportului medico-legal, leziunile au fost produse în urma unui impact violent, iar moartea a fost direct legată de mecanismul în care victima a fost târâtă şi proiectată pe asfalt.

În urma probelor administrate, dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Arad.