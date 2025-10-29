G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată pentru omor şi…

politia nu treceti
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată pentru omor şi lipsire de libertate/ Este acuzat că s-a certat cu fosta concubină şi a pornit maşina cu femeia atârnată de portieră, târând-o un kilometru şi jumătate cu peste 100 de km/h

Articole29 Oct • 273 vizualizări 0 comentarii

Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad pentru omor şi lipsire de libertate în mod ilegal. Arădeanul este acuzat că în luna august s-a certat cu fosta concubină la locul de muncă al acesteia, iar când femeia a venit la maşina sa şi a intrat prin geamul deschis zgâriindu-l pe faţă, acesta a pornit autoturismul cu ea atârnată de portieră, târând-o un kilometru şi jumătate, cu peste 100 de km/h. 

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

După un timp, bărbatul i-a drumul din mâna cu care o ţinea, iar femeia a căzut pe asfalt lovindu-se puternic la cap şi pe corp. Din cauza rănilor grave, femeia a murit, cadavrul ei fiind găsit în cursul nopţii, la aproape cinci metri de acostament, transmite News.ro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a anunţat, miercuri, că un bărbat din Arad a fost trimis în judecată pentru omor şi lipsire de libertate în mod ilegal. Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut în data de 5 august 2025, după o ceartă între inculpat şi fosta sa concubină.

Anchetatorii au stabilit că, în acea seară, cei doi s-au întâlnit la locul de muncă al victimei, în oraşul Chişineu Criş, unde bărbatul a ajuns cu o maşină. Aceştia s-au luat la ceartă, iar la un moment dat, bărbatul s-a urcat în maşină şi i-a adresat jigniri fostei concubine, prin geamul deschis al portierei din dreapta. Aceasta a venit spre maşină şi s-a aplecat în interior, prin geamul deschis, zgâriindu-l pe bărbat pe frunte şi pe nas. În acel moment, bărbatul a apucat-o de mână pe fosta sa concubină şi a pornit maşină cu femeia atârnată de autoturism. 

Arădeanul şi-a continuat deplasarea aproximativ un kilometru şi jumătate, cu o viteză de peste 100 de km/h, spre localitatea Sintea Mare, unde i-a dat drumul din mână femeii, care s-a prăbuşit epuizată pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe corp. 

Din cauza rănilor grave, femeia a murit, cadavrul ei fiind găsit în cursul nopţii, la aproape cinci metri de acostament. 

Autopsia a confirmat că decesul a fost cauzat de multiple traumatisme cranio-cerebrale. Potrivit raportului medico-legal, leziunile au fost produse în urma unui impact violent, iar moartea a fost direct legată de mecanismul în care victima a fost târâtă şi proiectată pe asfalt.

În urma probelor administrate, dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Arad.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Aproape 60 de percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Arad, într-un dosar de contrabandă şi spălarea banilor / Mărfuri vândute la negru de o reţea de contrabandişti / Mai mulţi poliţişti au fost implicaţi

Articole22 Oct • 1.273 vizualizări
0 comentarii

Un tramvai a pornit din depou fără vatman la Arad şi a lovit un alt tramvai cu călători / Şapte persoane au fost rănite și transportate la spital

Articole22 Oct • 411 vizualizări
1 comentariu

Persoanele care dețin pubele individuale și nu colectează selectiv deşeurile vor fi penalizate la factură, au decis autoritățile din Arad

Articole21 Oct • 7.215 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.