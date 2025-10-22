Un tramvai a pornit din depou fără vatman la Arad şi a lovit un alt tramvai cu călători / Şapte persoane au fost rănite și transportate la spital

Şapte persoane au fost rănite, în urma unui accident între două tramvaie, petrecut miercuri pe Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad. La ora transmiterii acestei ştiri, la faţa locului intervin mai multe echipaje de pompieri. În accident a fost implicat, pe lângă cele două tramvaie, şi un autoturism. Un tramvai ar fi pornit din depou fără vatman şi l-ar fi lovit pe celălalt, transmite News.ro.

UPDATE: Potrivit presei locale, unul dintre tramvaie a pornit din depou fără vatman şi a lovit un alt tramvai cu călători aflat pe şine.

În accident au fost implicate două tramvaie şi un autoturism.

La spital au fost transportate şapte victime, printre care şi un minor, toate victimele sunt conştiente şi cooperante.

ŞTIREA INIŢIALĂ ”Intervenim la un accident rutier între două tramvaie, Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, intersecţie Lebăda. Intervin forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD, o autospecială Transport Personal şi Victime Multiple şi o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad.

Potrivit sursei citate, în urma accidentului patru persoane au fost rănite, victimele fiind preluate de echipajele medicale şi asistate la faţa locului. Toţi cei patru răniţi sunt conştienţi şi cooperanţi.