Persoanele care dețin pubele individuale și nu colectează selectiv deşeurile vor fi penalizate la factură, au decis autoritățile din Arad

Utilizatorii serviciului de salubrizare care stau la casă în Arad şi nu colectează selectiv deşeurile vor fi penalizaţi la factura următoare, care va creşte progresiv în funcţie de numărul de abateri, semnalate de angajaţi cu buline galbene şi roşii aplicate pe pubele, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Primăria Arad, sistemul de etichetare galben-roşu se va aplica de miercuri, în urma deciziei luate împreună cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor (ADI-SIGD) Arad şi operatorul RETIM Ecologic Service S.A.

Măsura se aplică utilizatorilor serviciului de salubrizare care locuiesc la case şi deţin pubele individuale pentru colectarea deşeurilor. Utilizatorii care locuiesc la bloc şi depozitează deşeurile la eco-insule sau pe platforme comune nu sunt, deocamdată, incluşi în acest sistem. Într-o etapă ulterioară, sistemul de etichetare galben-roşu va fi extins şi la nivelul asociaţiilor de proprietari.

Primăria precizează că scopul măsurii este informarea utilizatorilor, nu sancţionarea lor.

„Sistemul de etichetare galben-roşu este parte dintr-o campanie amplă de conştientizare privind colectarea separată a deşeurilor în municipiul Arad. Etichetele aplicate pe pubele nu reprezintă amenzi, ci avertismente menite să atragă atenţia asupra colectării incorecte a deşeurilor”, se arată în comunicat.

Totuşi, utilizatorii care nu colectează selectiv deşeurile vor fi penalizaţi la factură.

„Dacă operatorul RETIM constată că pubela conţine deşeuri plasate greşit (de exemplu: deşeuri reciclabile într-un recipient destinat deşeurilor reziduale sau invers), pe pubela respectivă se vor lipi etichete. La prima constatare de neconformitate, pubela este marcată de operatorul RETIM cu o etichetă galbenă, iar utilizatorul primeşte un ghid de colectare corectă, cu informaţii utile. Eticheta galbenă este considerată un avertisment. La a doua constatare de neconformitate, pubela este marcată cu o etichetă roşie, însoţită de dovezi (fotografii, constatări scrise în prezenţa unui reprezentant al ADI-SIGD). În factura lunii următoare, utilizatorul va regăsi un tarif penalizator de 1,5 ori mai mare”, se arată în comunicat.

Autorităţile locale speră că sistemul va duce la îmbunătăţirea modului de colectare a deşeurilor reciclabile (sticlă, plastic, metal, hârtie, carton, biodegradabile) şi reducerea cantităţii de deşeuri reziduale (menajere).