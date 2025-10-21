G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Persoanele care dețin pubele individuale și nu colectează selectiv deşeurile vor fi…

Sursa foto: Pixabay

Persoanele care dețin pubele individuale și nu colectează selectiv deşeurile vor fi penalizate la factură, au decis autoritățile din Arad

Articole21 Oct • 627 vizualizări 0 comentarii

Utilizatorii serviciului de salubrizare care stau la casă în Arad şi nu colectează selectiv deşeurile vor fi penalizaţi la factura următoare, care va creşte progresiv în funcţie de numărul de abateri, semnalate de angajaţi cu buline galbene şi roşii aplicate pe pubele, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Primăria Arad, sistemul de etichetare galben-roşu se va aplica de miercuri, în urma deciziei luate împreună cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor (ADI-SIGD) Arad şi operatorul RETIM Ecologic Service S.A.

Măsura se aplică utilizatorilor serviciului de salubrizare care locuiesc la case şi deţin pubele individuale pentru colectarea deşeurilor. Utilizatorii care locuiesc la bloc şi depozitează deşeurile la eco-insule sau pe platforme comune nu sunt, deocamdată, incluşi în acest sistem. Într-o etapă ulterioară, sistemul de etichetare galben-roşu va fi extins şi la nivelul asociaţiilor de proprietari.

Primăria precizează că scopul măsurii este informarea utilizatorilor, nu sancţionarea lor.

„Sistemul de etichetare galben-roşu este parte dintr-o campanie amplă de conştientizare privind colectarea separată a deşeurilor în municipiul Arad. Etichetele aplicate pe pubele nu reprezintă amenzi, ci avertismente menite să atragă atenţia asupra colectării incorecte a deşeurilor”, se arată în comunicat.

Totuşi, utilizatorii care nu colectează selectiv deşeurile vor fi penalizaţi la factură.

„Dacă operatorul RETIM constată că pubela conţine deşeuri plasate greşit (de exemplu: deşeuri reciclabile într-un recipient destinat deşeurilor reziduale sau invers), pe pubela respectivă se vor lipi etichete. La prima constatare de neconformitate, pubela este marcată de operatorul RETIM cu o etichetă galbenă, iar utilizatorul primeşte un ghid de colectare corectă, cu informaţii utile. Eticheta galbenă este considerată un avertisment. La a doua constatare de neconformitate, pubela este marcată cu o etichetă roşie, însoţită de dovezi (fotografii, constatări scrise în prezenţa unui reprezentant al ADI-SIGD). În factura lunii următoare, utilizatorul va regăsi un tarif penalizator de 1,5 ori mai mare”, se arată în comunicat.

Autorităţile locale speră că sistemul va duce la îmbunătăţirea modului de colectare a deşeurilor reciclabile (sticlă, plastic, metal, hârtie, carton, biodegradabile) şi reducerea cantităţii de deşeuri reziduale (menajere).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ameninţare cu dispozitiv exploziv, pe o stradă din Arad / Poliţiştii au găsit un telefon mobil şi ulterior un bărbat, cunoscut cu afecţiuni psihice / Asupra lui au fost descoperite obiecte şi bunuri electronice, care sunt analizate de specialiştii SRI

Articole7 Oct • 178 vizualizări
0 comentarii

Accident grav pe DN 79, în judeţul Arad, un motociclist a suferit leziuni grave după ce a intrat în coliziune cu un autoturism / Traficul rutier, oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia elicopterului SMURD

Articole27 Sep 2025 • 548 vizualizări
0 comentarii

Patru mandate europene de arestare, puse în aplicare de poliţiştii arădeni în cazul unor români suspectaţi că au comis 33 de furturi de patrimoniu în Austria

Articole28 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.