Iordania vrea să reducă cu 31% emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la autobuzele turistice, până în 2030

Ministerul Mediului din Iordania a lansat foaia de parcurs pentru „Transportul durabil în sectorul turismului” pentru anii 2026–2030, care vizează promovarea transportului cu emisii reduse şi sprijinirea creşterii economice verzi în cadrul sectorului turistic al Regatului, transmite News.ro.

Secretarul general al Ministerului Mediului, Omar Arabiyat, a declarat că această foaie de parcurs, realizată în cooperare cu ministerele transporturilor, energiei şi resurselor minerale şi turismului şi antichităţilor, urmăreşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la autobuzele turistice cu 31% până în 2030, echivalentul a aproximativ 9.591 de tone de dioxid de carbon, comparativ cu operaţiunile convenţionale, scrie The Jordan Times.

Arabiyat a adăugat că foaia de parcurs reflectă „determinarea” Iordaniei de a atinge un echilibru între protecţia mediului şi creşterea sectorului turistic prin trecerea la metode de transport durabile care ar reduce emisiile, ar oferi noi oportunităţi economice, ar îmbunătăţi experienţa vizitatorilor şi ar sprijini inovaţia locală.

Christophe Assicot, reprezentantul Institutului Global pentru Dezvoltare Verde (GGGI) din Iordania, a descris proiectul ca fiind „viziunea ambiţioasă a Iordaniei pentru un viitor mai sustenabil”.

Integrarea transportului curat în sectorul turistic este un pas care consolidează poziţia Regatului ca „model” regional în transformarea angajamentului faţă de mediu într-un motor al inovaţiei şi al creşterii incluzive.

Ministerul a declarat că harta prevede că peste jumătate din autobuzele turistice vor fi alimentate electric până în 2030, cu o dependenţă sporită de sursele de energie regenerabilă.

Ministerul a adăugat că strategia include introducerea autobuzelor electrice în transportul turistic, extinderea reţelei de încărcare bazate pe energie regenerabilă şi mobilizarea finanţării inovatoare pentru a accelera tranziţia către transportul electric.

Foaia de parcurs este susţinută de organisme internaţionale, inclusiv GGGI, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială şi Fondul Global de Mediu.

Implementarea foii de parcurs va fi supravegheată de Forumul iordanian la nivel înalt pentru transportul electric, alături de ministerele mediului, transporturilor şi energiei, pentru a asigura implementarea „eficientă” şi participarea tuturor părţilor interesate pe parcursul fazelor proiectului.