Peste 1,6 milioane de persoane au dat în judecată în Marea Britanie producătorii auto: sunt acuzați că au trişat testele de emisii diesel / Verdictul este aşteptat în 2026

Unele dintre cele mai mari companii auto din lume sunt acuzate că au manipulat testele de emisii diesel, preferând ”să trişeze decât să respecte legea”, au declarat luni avocaţii celor peste 1,6 milioane de reclamanţi, la începutul unui proces de proporţii istorice la Înalta Curte din Londra, relatează Reuters, transmite News.ro.

La un deceniu după scandalul ”Dieselgate” al grupului Volkswagen, care a costat gigantul german peste 32 de miliarde de euro, proprietarii de vehicule diesel produse între 2012 şi 2017 de Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault, Peugeot şi Citroën (ultimele două deţinute de Stellantis) acuză producătorii că au folosit dispozitive ilegale pentru a înşela testele oficiale de poluare.

Potrivit reclamanţilor, aceste aşa-numite ”defeat devices” detectau momentul în care maşinile erau testate şi ajustau automat emisiile de oxizi de azot (NOx) pentru a se încadra în limitele legale, în timp ce, în condiţii reale de circulaţie, nivelurile de poluare ar fi fost de până la 12 ori mai mari.

Avocaţii reclamanţilor susţin că aceste practici au avut un impact semnificativ asupra mediului şi că proprietarii de vehicule au dreptul la compensaţii financiare. În total, valoarea pretenţiilor este estimată la 6 miliarde de lire sterline (aproximativ 8 miliarde de dolari).

Producătorii neagă acuzaţiile, susţinând că sistemele de control al emisiilor sunt calibrate diferit în funcţie de condiţiile de funcţionare şi că există ”motive tehnice şi de siguranţă justificate” pentru aceste variaţii. Ei resping, de asemenea, orice asemănare cu cazul Volkswagen din 2015.

Procesul actual va analiza un eşantion de 20 de vehicule diesel fabricate de cele cinci companii şi va stabili dacă acestea conţineau dispozitive interzise.

Verdictul este aşteptat în 2026, iar decizia va avea efect obligatoriu şi pentru alte 800.000 de cereri similare, depuse împotriva altor mărci, precum BMW şi Vauxhall/Opel.

Avocatul reclamanţilor Tom de la Mare a afirmat că producătorii au făcut ”o alegere conştientă” de a pune confortul clienţilor mai presus de protecţia mediului, în timp ce avocaţii constructorilor susţin că reclamanţii sunt ”orbiţi de umbra lungă” a scandalului Volkswagen şi că reglementările privind emisiile implică inevitabile compromisuri tehnice.

Cazul ar putea deveni una dintre cele mai importante acţiuni colective din istoria juridică britanică, cu potenţialul de a remodela responsabilitatea industriei auto faţă de standardele de mediu din Europa.