Șeful NATO glumește pe seama submarinului rus „șchiop” / Cum a reacționat flota rusă la informațiile despre defecțiunea submarinului Novorossiysk

Șeful NATO, Mark Rutte, a glumit luni despre starea flotei navale a Rusiei, în timp ce Moscova a negat că unul dintre submarinele sale a trebuit să iasă la suprafață din cauza unor probleme tehnice, relatează BBC.

Flota rusă a Mării Negre a declarat că submarinul Novorossiysk, alimentat cu motor diesel, a ieșit la suprafață în largul Franței pentru a respecta regulile de navigație în Canalul Mânecii, prin care a fost urmărit de o navă de război și un elicopter britanic.

Autoritățile olandeze au declarat sâmbătă că submarinul era remorcat în Marea Nordului.”Ce schimbare față de romanul din 1984 al lui Tom Clancy ”Vânătoarea pentru Octombrie Roșu”. Astăzi, seamănă mai degrabă cu vânătoarea celui mai apropiat mecanic”, a declarat Rutte într-un discurs susținut în Slovenia, afirmând că nava „avariată” „șchiopăta” spre casă.

Rutte a declarat că „nu mai există aproape nicio prezență navală rusă în Marea Mediterană”. VChK-OGPU, un canal Telegram care publică presupuse scurgeri de informații privind securitatea rusă, a raportat la 27 septembrie că se scurge combustibil în cala Novorossiysk în Strâmtoarea Gibraltar, crescând riscul unei explozii.

În timp ce se întorcea din misiunea sa în Mediterana, Royal Navy a declarat că a urmărit nava timp de trei zile, între 7 și 9 octombrie. Luând parte la eforturile comune ale NATO, marina a declarat că HMS Iron Duke a monitorizat submarinul rusesc de clasă Kilo aflat la suprafață și remorcherul său de sprijin în timp ce treceau prin Canalul Mânecii și în Marea Nordului.

Sâmbătă, ministerul olandez al apărării a declarat că marina olandeză a escortat apoi Novorossiysk și nava de remorcare însoțitoare. Flota rusă a Mării Negre a declarat luni că submarinul, parte a unui grup de submarine care transportă rachete de croazieră Kalibr, efectua un „tranzit programat între flote”.

„Informațiile difuzate de o serie de instituții media cu privire la o presupusă defecțiune și, ca urmare, ieșirea de urgență la suprafață a submarinului diesel-electric Novorossiysk în largul coastelor Franței nu corespund realității”, a declarat serviciul de presă al Flotei ruse a Mării Negre, citat de agenția de presă Interfax.

„În conformitate cu reglementările internaționale de navigație, submarinele trebuie să navigheze pe Canalul Mânecii numai în timp ce se află la suprafață”, a adăugat acesta.”Incidentul are loc la două săptămâni după ce Royal Navy a urmărit o fregată și o navă de marfă rusești prin Canal.

Al Carns, ministrul forțelor armate, a declarat că ultima operațiune a marinei a fost „un semn clar al modului în care Marea Britanie rămâne puternică alături de aliații noștri din NATO pentru a respinge agresiunea rusă”.

În iunie, o navă de război rusă s-a deghizat folosind un semnal de identificare fals în timp ce călătorea prin Canalul Mânecii cu două petroliere sancționate, a constatat o investigație BBC Verify. a călătorit alături de două nave cunoscute ca făcând parte din „flota fantomă” a Rusiei – o rețea de petroliere a căror proprietate poate fi ascunsă și care sunt folosite pentru a transporta produse petroliere sancționate.