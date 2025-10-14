G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Şeful NATO glumeşte despre submarinul rus care „şchiopăta” spre casă / ”Pare…

rusia, submarin rusesc, flota, razboi, spionaj, naval, maritim, conflict, militar
Sursa foto: Kremlin.ru

Şeful NATO glumeşte despre submarinul rus care „şchiopăta” spre casă / ”Pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”

Articole14 Oct 0 comentarii

Şeful NATO, Mark Rutte, a glumit luni despre starea flotei navale ruse, în timp ce Moscova a negat că unul dintre submarinele sale a fost nevoit să iasă la suprafaţă din cauza unor probleme tehnice, potrivit BBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Flota rusă din Marea Neagră a declarat că submarinul cu motor diesel Novorossiysk a ieşit la suprafaţă în largul Franţei pentru a respecta regulile de navigaţie din Canalul Mânecii, unde a fost urmărit de o navă de război şi un elicopter britanic. Autorităţile olandeze au declarat sâmbătă că submarinul era remorcat în Marea Nordului.

„Ce schimbare faţă de romanul lui Tom Clancy din 1984, Vânătoarea lui Octombrie Roşu. Astăzi, pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”, a spus Rutte într-un discurs în Slovenia, afirmând că nava „avariată” „şchiopăta” spre casă. Rutte a spus că „aproape nu mai există prezenţă navală rusă în Mediterana”.

VChK-OGPU, un canal Telegram care publică presupuse scurgeri de informaţii din domeniul securităţii ruse, a raportat pe 27 septembrie că combustibilul se scurgea în cala navei Novorossiysk în Strâmtoarea Gibraltar, crescând riscul unei explozii. La întoarcerea din misiunea sa în Marea Mediterană, Marina Regală a declarat că a urmărit nava timp de trei zile, între 7 şi 9 octombrie.

Participând la eforturile comune ale NATO, marina a declarat că HMS Iron Duke a monitorizat submarinul rus de clasă Kilo şi remorcherul său de sprijin în timp ce treceau prin Canalul Mânecii şi intrau în Marea Nordului.

Sâmbătă, ministerul apărării olandez a declarat că marina olandeză a escortat apoi nava Novorossiysk şi remorcherul care o însoţea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ucraina acuză Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică a centralei din Zaporojie cu reţeaua ucraineană pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei

Articole13 Oct • 239 vizualizări
0 comentarii

Ucraina întrerupe livrarea de electricitate în cel puţin şapte regiuni, în urma unor atacuri ruseşti

Articole13 Oct • 253 vizualizări
0 comentarii

Maia Sandu: Rusia nu a putut ajunge la noi cu tancurile și a găsit o altă cale. Alegerile au devenit noua linie a frontului

Articole13 Oct • 443 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.