Şeful NATO glumeşte despre submarinul rus care „şchiopăta” spre casă / ”Pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Şeful NATO, Mark Rutte, a glumit luni despre starea flotei navale ruse, în timp ce Moscova a negat că unul dintre submarinele sale a fost nevoit să iasă la suprafaţă din cauza unor probleme tehnice, potrivit BBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Flota rusă din Marea Neagră a declarat că submarinul cu motor diesel Novorossiysk a ieşit la suprafaţă în largul Franţei pentru a respecta regulile de navigaţie din Canalul Mânecii, unde a fost urmărit de o navă de război şi un elicopter britanic. Autorităţile olandeze au declarat sâmbătă că submarinul era remorcat în Marea Nordului.

„Ce schimbare faţă de romanul lui Tom Clancy din 1984, Vânătoarea lui Octombrie Roşu. Astăzi, pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”, a spus Rutte într-un discurs în Slovenia, afirmând că nava „avariată” „şchiopăta” spre casă. Rutte a spus că „aproape nu mai există prezenţă navală rusă în Mediterana”.

VChK-OGPU, un canal Telegram care publică presupuse scurgeri de informaţii din domeniul securităţii ruse, a raportat pe 27 septembrie că combustibilul se scurgea în cala navei Novorossiysk în Strâmtoarea Gibraltar, crescând riscul unei explozii. La întoarcerea din misiunea sa în Marea Mediterană, Marina Regală a declarat că a urmărit nava timp de trei zile, între 7 şi 9 octombrie.

Participând la eforturile comune ale NATO, marina a declarat că HMS Iron Duke a monitorizat submarinul rus de clasă Kilo şi remorcherul său de sprijin în timp ce treceau prin Canalul Mânecii şi intrau în Marea Nordului.

Sâmbătă, ministerul apărării olandez a declarat că marina olandeză a escortat apoi nava Novorossiysk şi remorcherul care o însoţea.