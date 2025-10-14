Actualizare rară despre Michael Schumacher: Un jurnalist de la L’Equipe dezvăluie un mic „semn pozitiv”

Michael Schumacher continuă să lupte „în tăcere” la 12 ani de zile de la accidentul de schi care i-a schimbat viața. Un gest recent a fost interpretat de presa franceză drept un „semn pozitiv” din partea multiplului campion mondial din Formula 1.

Jurnalistul Stefan L’Hermitte de la L’Équipe a dezvăluit că septuplul campion mondial din F1 ar fi semnat o cască de protecție pentru o licitație caritabilă organizată în sprijinul fundației Race Against Dementia, inițiată de Sir Jackie Stewart.

„Anul acesta a semnat o cască (n.r. Michael Schumacher). Este prima dată când am avut un semn pozitiv, aproape un semn de viață”, a spus L’Hermitte pentru RTL.

„Nu știm exact dacă soția lui, Corinna, i-a ghidat mâna, dar e un gest care dă speranță”, a adăugat Stefan L’Hermitte.

Cu toate că informațiile despre stare de sănătate a lui Schumacher au fost foarte rare în acești 12 de ani de la accidentul suferit de Michael, ultima relatare aduce un „sâmbure” de speranță.

„Nu aș spune că se simte bine, ci poate puțin mai bine. În mod fundamental, nu știm nimic. Singurele vești reale vin de la familia sa, iar acestea sunt întotdeauna bune”, a completat jurnalistul.

Conform Daily Mail, gestul de a semna respectiva cască ar fi fost făcut sub îndrumarea soției Corinna, cea care l-ar fi ajutat pe Michael să adauge inițialele sale „MS”.

Reporterul german Felix Gorner a adus ultimele informații confirmate public despre stare de sănătate a lui Michael Schumacher: fostul pilot nu poate vorbi și are nevoie de îngrijire permanentă.

În primăvara acestui an, Michael a devenit bunic după ce Gina, fiica sa, a devenit mamă.

În decembrie 2013, Michael Schumacher a suferit un accident în timp ce schia. De la acel moment, a suferit două operații pe creier și a fost ținut și în comă indusă luni întregi. Recuperarea lui Michael (56 de ani) este una lungă și dificilă.

