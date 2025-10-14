G4Media.ro
Sursa foto: INHGA

Cel puţin 64 de morţi şi 65 de dispăruţi în Mexic, în urma unor ploi torențiale

Cel puţin 64 de persoane au murit, iar alte 65 au fost date dispărute în urma unor ploi torenţiale în mai multe state în centrul şi estul Mexicului, anunţă Guvernul, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Victimele şi cele mai importante pagube se concentrează în statele Veracruz (est), Hidalgo şi Puebla (centru), a anunţat şefa Protecţiei Civile, Laura Velázquez.

Cele mai intense ploi au fost înregistrate de luni până joi şi au provocat ”creşterea nivelului râurilor şi pârâurilor în aceste state”, cauzând inundaţii şi pagube, a precizat luni, într-o conferinţă de presă a preşedintei Claudia Sheinbaum, Laura Velázquez .

Cel mai mare număr de dispăruţi se înregistrează în statul Hidalgo – 43 de persoane, potrivit unui raport oficial.

În regiunea muntoasă Hidalgo, mai multe comunităţi mici erau izolate din cauza îchiderii drumurilor, iar din această cazuă erau folosite elicoptere în cazuri de urgenţă.

Duminică după-amiaza, AFP a constatat că aeronave militare şi guvernamentale acţionau în oraşul Pachuca, capitala statului Hidalgo.

Mai mulţi pacienţi ai unui spital de la San Bartolo de Tutotepec au fost transferaţi cu elicopterul din cauza închiderii drumurilor, care izolau mai multe cătune, au anunţat autorităţile locale.

