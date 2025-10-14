Peste 100 de artefacte din Pompeii vor fi expuse la Muzeul Naţional de Artă din Timişoara / Fresce, picturi, sculpturi, grafică şi obiecte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Muzeul Naţional de Artă din Timişoara va găzdui expoziţia ”Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”, în care vor fi expuse peste 100 de piese rare aduse din marile muzee din Italia. Expoziţia se va desfăşura în perioada 28 noiembrie – 29 martie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Timişul va avea parte în acest an de o expoziţie-eveniment, unică în România. Aceasta este despre Pompeii, oraşul pierdut după erupţia vulcanului Vezuviu, de la Grand Tour până astăzi, într-o viziune curatorială de excepţie. La Muzeul Naţional de Artă Timişoara, din subordinea Consilului Judeţean Timiş, vor putea fi admirate peste 100 de piese, de la fresce, picturi, sculpturi, grafică şi obiecte, artefacte rare din marile muzee italiene. Proiectul, unul de anvergură internaţională, va aduce în faţa publicului fragmente de istorie, martori ai unui oraş dispărut brusc în anul 79, dar care continuă să fascineze lumea întreagă. Este o ocazie rară de a pătrunde pas cu pas în atmosfera unui oraş roman încremenit în timp, dar readus la viaţă prin artă şi istorie”, a anunţat Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Potrivit liderului CJ Timiş, vizitatorii vor fi ghidaţi de vocea unui personaj virtual inspirat de o inscripţie arheologică de pe un altar comemorativ, care atestă prezenţa în Dacia a unui supravieţuitor al erupţiei Vezuviului.

Intitulată ”Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”, expoziţia va fi deschisă la Palatul Baroc care găzduieşte Muzeul Naţional de Artă Timişoara, în perioada 28 noiembrie – 29 martie.

”A fost semnat contractul cu partenerul italian Civita Mostre e Musei pentru acest eveniment care este unul de referinţă. Anticipează programul strategic «Anul Cultural România-Italia 2026», ce va debuta pe 1 decembrie 2025, la Roma. Curatoriatul ştiinţific al expoziţiei este asigurat de profesorul Massimo Osanna, Directorul General al Muzeelor din Italia, iar curatoriatul general de Filip Petcu, directorul MNArT. Proiectul se bucură de un sprijin instituţional la cel mai înalt nivel, beneficiind de susţinerea Preşedinţiei Comisiei de Cultură a Camerei Deputaţilor din Parlamentul Italiei şi al Ambasadei României în Republica Italiană”, a precizat Alfred Simonis.