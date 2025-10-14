McLaren aprinde lupta internă pentru titlul din F1: Strategia „papaya” pentru finalul sezonului
Tensiunea a atins cote înalte în garajul McLaren după cursa de Formula 1 din Singapore, una în care echipa a sărbătorit titlul de la constructori. Piastri și Norris au o relație tot mai tensionată, dar echipa din Woking spune că nu se va schimba nimic pe finalul de sezon: cei doi piloți „papaya” vor fi liberi să se dueleze între ei.
Zak Brown spune că Piastri și Norris sunt liberi să se dueleze pe circuit pentru titlul mondial din F1
Un weekend în care McLaren a cucerit al doilea titlu consecutiv la constructori nu a fost unul liniștit.
Oscar Piastri a lipsit de la festivitatea de premiere, iar tensiunea plutește în aer în garajul echipei din Woking.
22 de puncte îi despart pe Piastri și Norris cu șase Mari Premii înainte de finalul sezonului.
Zak Brown, CEO-ul McLaren, spune că nu se va schimba nimic la echipă pe finalul de sezon, cu toate că nu mai este liniște în paddock-ul „papaya”.
„Deși ne-am dori ca totul să se rezume doar la cei doi piloți ai noștri, Max este încă foarte prezent în joc. Cred că ceea ce a fost esențial este că echipa a rămas concentrată, dar și umilă”, a declarat Brown, citat de motorsport.com.
Oficialul McLaren nu-l scoate încă din luptă pe Verstappen, dar se concentează pe duelul intern dintre Piastri și Norris.
Brown spune, de asemenea, că nu se va schimba nimic din filosofia echipei în acest final de sezon extrem de agitat pentru McLaren.
„Vom continua să facem ceea ce facem. Strategia noastră nu se va schimba pentru că am câștigat titlul de la constructori. Vom aborda weekendurile de curse rămase în același mod ca înainte”, a subliniat șeful echipei, transmițând clar că Piastri și Norris au în continuare libertatea de a se duela pe pistă.
„Pentru asta suntem aici: să câștigăm curse și campionate. Și nu am putea fi mai înfometați”, a spus Brown.
Piastri conduce ierarhia generală, el fiind urmat de coechipierul Norris (22 de puncte în spate) și de Verstappen (63 de puncte în urma liderului).
Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore
1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 314
3 Max Verstappen (RedBull) 273
4 George Russel (Mercedes) 237
5 Charles Leclerc (Ferrari) 173
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88
8 Alexander Albon (Williams) 70
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34
12 Carlos Sainz (Williams) 32
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Pierre Gasly (Alpine) 20
17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
19 Oliver Bearman (Haas) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 650 puncte
2 Mercedes 325
3 Ferrari 300
4 RedBull Racing 290
5 Williams 102
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 66
8 Kick Sauber 55
9 Haas 46
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
