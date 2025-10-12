Marea ambiție a lui Christian Horner pentru revenirea în F1: Proiect de 750 de milioane, plus doi piloți experimentați

Christian Horner a sondat piața din Formula 1 după despărțirea de RedBull Racing, britanicul discutând cu Aston Martin, Haas sau Cadillac. Jurnaliștii de la The Race prezintă un proiect ambițios pentru o revenire spectaculoasă în Marele Circ: o echipă proprie cu doi piloți experimentați – Carlos Sainz Jr. și Esteban Ocon.

750 de milioane de lire sterline pentru o nouă echipă în F1: Carlos Sainz și Esteban Ocon, pe lista lui Horner

În vârstă de 51 de ani, Horner caută o formă de a reveni cât mai repede în paddock. Conform The Race, două ar fi variantele agreate de fostul șef de la RedBull Racing: o echipă deja prezentă în F1 și la care să cumpere acțiuni sau o echipă nouă, făcută după bunul plac al lui Christian.

Horner știe că are în continuare proiecte și ambiții personale legate de Formula 1, iar acum britanicul caută formula ideală pentru a reveni în lumea agitată a Marelui Circ.

Sursa citată vorbește despre ceea ce ar putea fi ultima idee a lui Horner: să înființeze propria echipă, după modelul Brawn GP (a cucerit titlul în 2009 prin Jenson Button, iar apoi a fost cumpărată de Mercedes).

„Horner F1 Team” nu ar apărea mai devreme de 2028. Conform sursei menționate, Christian a purtat deja discuții preliminare cu o serie de potențiali investitori.

Proiectul ar necesita aproximativ 750 de milioane de lire sterline, sumă care include taxa de înscriere în F1 și costurile inițiale pentru dezvoltarea infrastructurii și a monopostului.

Ca o comparație, General Motors a plătit 337 de milioane de lire sterline pentru ca marca Cadillac să-și facă apariția în Formula 1 din sezonul viitor.

Dacă trecem mai departe de capitolul financiar, The Race anunță și numele piloților pe care Horner i-ar putea aduce / i-ar dori / la noua echipă.

Carlos Sainz Jr (pilot pe care Horner l-a vrut la RedBull după despărțirea de Sergio Perez) este în capul listei.

Este un pilot excelent, cu o vastă experiență în F1: să nu uităm că a făcut parte din echipe precum McLaren și Ferrari.

În prezent, ibericul în vârstă de 31 de ani este legitimat la Williams. Carlos are reputația de pilot meticulos, potrivit pentru a construi o echipă de la zero.

Al doilea nume este cel al lui Esteban Ocon, actual pilot Haas. Francezul, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract pe doi ani (2025–2026).

Ocon are deja o victorie în Formula 1, obținută în Ungaria 2021 cu Alpine, și o reputație solidă de pilot de echipă, capabil să ofere feedback tehnic consistent.

Cu experiență la Renault, Alpine și Haas, Ocon ar fi o alegere logică pentru o echipă nouă care caută echilibru între viteză și fiabilitate.

Cât de realist e scenariul „Horner F1 Team”

Înființarea unei a 12-a echipe în F1 este un proces dificil. FIA și FOM (Formula One Management) s-au arătat în mai multe rânduri reticente în a mări numărul echipelor de la grila de start.

Actualele nume prezente în F1 ar accepta un nume nou doar cu o compensație financiară consistentă. Cu toate acestea, Horner este un om cu vastă influență în Marele Circ și ar putea convinge investitori importanți și parteneri tehnici să i se alăture în proiect.

Dacă echipa lui Christian și-ar face apariția la grila de start, ar fi pentru prima dată când Formula 1 ar avea 12 echipe.

Christian Horner ar putea transforma în următoarea perioadă o plecare cu cântec din Formula 1 într-o renaștere mai mult decât ambițioasă.