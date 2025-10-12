G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Marea ambiție a lui Christian Horner pentru revenirea în F1: Proiect de…

Christian Horner, directorul echipei de Formula 1 a celor de la RedBull
Christian Horner / Sursa foto: captură YouTube

Marea ambiție a lui Christian Horner pentru revenirea în F1: Proiect de 750 de milioane, plus doi piloți experimentați

Sportz12 Oct • 356 vizualizări 0 comentarii

Christian Horner a sondat piața din Formula 1 după despărțirea de RedBull Racing, britanicul discutând cu Aston Martin, Haas sau Cadillac. Jurnaliștii de la The Race prezintă un proiect ambițios pentru o revenire spectaculoasă în Marele Circ: o echipă proprie cu doi piloți experimentați – Carlos Sainz Jr. și Esteban Ocon.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

750 de milioane de lire sterline pentru o nouă echipă în F1: Carlos Sainz și Esteban Ocon, pe lista lui Horner

În vârstă de 51 de ani, Horner caută o formă de a reveni cât mai repede în paddock. Conform The Race, două ar fi variantele agreate de fostul șef de la RedBull Racing: o echipă deja prezentă în F1 și la care să cumpere acțiuni sau o echipă nouă, făcută după bunul plac al lui Christian.

Horner știe că are în continuare proiecte și ambiții personale legate de Formula 1, iar acum britanicul caută formula ideală pentru a reveni în lumea agitată a Marelui Circ.

Sursa citată vorbește despre ceea ce ar putea fi ultima idee a lui Horner: să înființeze propria echipă, după modelul Brawn GP (a cucerit titlul în 2009 prin Jenson Button, iar apoi a fost cumpărată de Mercedes).

„Horner F1 Team” nu ar apărea mai devreme de 2028. Conform sursei menționate, Christian a purtat deja discuții preliminare cu o serie de potențiali investitori.

Proiectul ar necesita aproximativ 750 de milioane de lire sterline, sumă care include taxa de înscriere în F1 și costurile inițiale pentru dezvoltarea infrastructurii și a monopostului.

Ca o comparație, General Motors a plătit 337 de milioane de lire sterline pentru ca marca Cadillac să-și facă apariția în Formula 1 din sezonul viitor.

Dacă trecem mai departe de capitolul financiar, The Race anunță și numele piloților pe care Horner i-ar putea aduce / i-ar dori / la noua echipă.

Carlos Sainz Jr (pilot pe care Horner l-a vrut la RedBull după despărțirea de Sergio Perez) este în capul listei.

Este un pilot excelent, cu o vastă experiență în F1: să nu uităm că a făcut parte din echipe precum McLaren și Ferrari.

În prezent, ibericul în vârstă de 31 de ani este legitimat la Williams. Carlos are reputația de pilot meticulos, potrivit pentru a construi o echipă de la zero.

Al doilea nume este cel al lui Esteban Ocon, actual pilot Haas. Francezul, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract pe doi ani (2025–2026).

Ocon are deja o victorie în Formula 1, obținută în Ungaria 2021 cu Alpine, și o reputație solidă de pilot de echipă, capabil să ofere feedback tehnic consistent.

Cu experiență la Renault, Alpine și Haas, Ocon ar fi o alegere logică pentru o echipă nouă care caută echilibru între viteză și fiabilitate.

Cât de realist e scenariul „Horner F1 Team”

Înființarea unei a 12-a echipe în F1 este un proces dificil. FIA și FOM (Formula One Management) s-au arătat în mai multe rânduri reticente în a mări numărul echipelor de la grila de start.

Actualele nume prezente în F1 ar accepta un nume nou doar cu o compensație financiară consistentă. Cu toate acestea, Horner este un om cu vastă influență în Marele Circ și ar putea convinge investitori importanți și parteneri tehnici să i se alăture în proiect.

Dacă echipa lui Christian și-ar face apariția la grila de start, ar fi pentru prima dată când Formula 1 ar avea 12 echipe.

Christian Horner ar putea transforma în următoarea perioadă o plecare cu cântec din Formula 1 într-o renaștere mai mult decât ambițioasă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.