Fostul președinte Ferrari îl încoronează pe Max Verstappen: „Este de departe numărul unu”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

De numele lui Luca di Montezemolo (78 de ani) se leagă performanțe fantastice ale Scuderiei Ferrari în Formula 1, fostul președinte fiind unul dintre arhitecții celebrei ere Schumacher. Întrebat despre realitățile prezentului din Marele Circ, Montezemolo nu a avut nicio ezitare: Max Verstappen este „de departe numărul unu”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Omul care a văzut îndeaproape ascensiunea fantastică a lui Michael Schumacher și care a condus Ferrari spre dominația totală din anii 2000 a vorbit despre Formula 1.

Luca di Montezemolo nu se ascunde dincolo de cuvinte și spune fără urmă de îndoială că Verstappen nu are rival în Formula 1.

„Pentru mine, Verstappen este de departe numărul unu”, a spus italianul în timpul premierei londoneze a filmului Luca: Seeing Red.

„Nu pierde niciodată controlul, a fost întotdeauna rapid, nu face niciodată greșeli”, a explicat Montezemolo, scoțând în evidență echilibrul și calmul care-l definesc pe campionul mondial en-titre din Formula 1.

„Pentru mine, astăzi, Verstappen este de departe numărul unu.”

„Când avea 13 ani, era super, super puternic în karting”, adaugă fostul președinte al Ferrari atunci când vorbește despre Verstappen.

Montezemolo a explicat de unde vine puterea fantastică a lui Max: combinație între forța mentală și talent pur. Este ceea ce-l separă de restul plutonului din Formula 1.

„Dacă mâine dimineață aș fi obligat să merg din nou la muncă la Ferrari, într-o săptămână aș avea clar în minte pe cine să pun în diferite poziții.

El nu trăiește în ipoteze. El trăiește în următorul tur, în următorul risc calculat. Este pilotul care transformă curse dificile în concluzii sigure”, a încheiat Montezemolo, acesta subliniind că dacă ipotetic ar mai fi președintele Ferrari și-ar dori în primul rând să-l aducă pe Verstappen la echipă.

‼️ Luca di Montezemolo, expresidente de Ferrari: „Para mí, hoy en día, Verstappen es, con mucha diferencia, el número uno”. „La dupla entre Sainz y Leclerc fue muy buena, pero, sin lugar a dudas, Verstappen es el mejor por mucho. Muy por encima”.#F1 🇳🇱🔴 pic.twitter.com/yuzua0PuIT — Rubén Canales (@RubCanales) October 11, 2025

🔴 FERRARI | Luca di Montezemolo elogia a Verstappen 💬 💬 “Si aún estuviera al mando de Ferrari, ficharía a Max sin dudarlo. Es el número uno: rápido, preciso y no comete errores.” 🏎️ “Leclerc y Sainz eran una gran pareja, sin duda.”https://t.co/tAdyg0GFu9 — Molina (@molinajorget) October 12, 2025

Lo divertido no es que Luca di Montezemolo (Responsable de los mejores años de Ferrari) le esté tirando flores a Max… Lo divertido es que actualmente es director de ‘McLaren Group Holding’ y aún así salió a decir que Max es el mejor piloto de la actualidad. pic.twitter.com/NCzllJTqwY — Shahab (@JdthMM) October 10, 2025

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1