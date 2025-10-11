„Prea multe iubite și prea puține depășiri” – Scandal în F1 pe marginea transmisiilor tv de la curse

Carlos Sainz Jr. a provocat un adevărat scandal în Formula 1 după ce a criticat modul în care sunt transmise cursele la tv. Pilotul celor de la Williams îi acuză pe producători că ratează depășiri importante pentru că arată prea mult iubitele și celebritățile aflate în paddock pe durata Grand Prix-urilor. Răspunsul reprezentanților din Marele Circ a venit prompt: „Accentul rămâne pe curse”.

După cursa din Singapore, Carlos Sainz Jr. s-a dezlănțuit la adresa producătorilor tv din Formula, ibericul celor de la Williams fiind de părere că transmisia tv pierde multe dintre depășirile spectaculoase din curse pentru că se concentrează pe „iubitele piloților și pe vedetele din paddock”.

Afirmațiile sale au fost făcute în emisiunea spaniolă El Partidazo de la Cadena COPE și au stârnit un val de reacții printre fani și au forțat Formula 1 să iasă public cu o poziție oficială în legătură cu subiectul.

„Devine un pic o tendință. Cred că a funcționat pentru ei la un moment dat, că oamenii au găsit interesant să vadă prietenele noastre, să vadă oameni celebri la televizor, reacțiile lor și așa mai departe”, a transmis Carlos Sainz.

„Weekendul trecut (n.r. din Singapore) nu au arătat nici una dintre cele patru sau cinci depășiri pe care le-am făcut la finalul cursei, nici urmărirea lui Lewis de către Fernando. Au ratat multe lucruri.

Celelalte lucruri sunt în regulă, dar nu ar trebui să ratezi cele mai importante momente. Ei chiar exagerează un pic arătând celebritățile și iubitele”, a completat Sainz Jr.

Răspunsul oficial al Formulei 1: „Accentul rămâne pe curse”

Afirmațiile lui Carlos Sainz Jr. s-au viralizat, iar oficialii F1 au fost nevoiți să emită un răspuns și să se apere cumva. Organizația a respins acuzațiile și a apărat munca echipei sale de producție.

„Întotdeauna ne concentrăm pe a oferi fanilor cele mai bune imagini posibile ale cursei și nu compromitem niciodată accentul cheie: cursele de pe pistă”, a transmis un purtător de cuvânt al F1 pentru Motorsport.com.

F1 a insistat că strategia de difuzare urmărește un echilibru între competiție și spectacol. Oficialii au recunoscut totuși că este greu să poată surprindă fiecare moment important în direct.

În apărarea celor de la FOM, compania din spatele transmisiunii globale a Formulei 1, a sărit un celebru fotograf din Marele Circ, Kym Illman.

Pe canalul său de YouTube, Kym a făcut o analiză și a precizat că pe transmisia completă a Marelui Premiu din Singapore (în total o oră și 41 de minute) au fost aproximativ 15 secunde care au fost dedicate iubitelor și vedetelor prezente în paddock-ul Marelui Circ.

„De la stingerea luminilor până la steagul cu carouri, au arătat două prietene: Rebecca Donaldson (n.r. iubita lui Sainz) timp de opt secunde și Magui, iubita lui Lando Norris, timp de șapte secunde.

Asta înseamnă un total de 15 secunde dintr-o oră și 41 de minute. Este exagerat?”, a transmis Illman, citat de f1i.com.

Serialul „Drive to Survive” a venit la pachet cu o popularitate și mai mare a Formulei 1, dar a adus o presiune și mai mare asupra echipelor media, cele care acum trebuie să livreze spectacol vizual, emoție și acces în culise.

Sainz Jr. vorbește despre pericolul transformării curselor din F1 într-un produs de entertainment global, care să nu țină uneori neapărat cont de ceea ce se întâmplă pe circuitele din Marele Circ.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1