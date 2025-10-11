După un nou sezon dezastruos, Ferrari primește un sfat surpriză: „Semnați cu Christian Horner!”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ferrari se adâncește cu fiecare sezon din Formula 1 într-o criză tot mai evidentă: ultimul titlu de la piloți a fost câștigat în 2007, iar la constructori un an mai târziu. Fost pilot în Marele Circ, Johnny Herbert spune că soluția pentru ieșirea din perioadă nefastă poartă un singur nume: Christian Horner.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

De 18 ani nu a mai avut Scuderia un pilot campion mondial (n.r. de la Kimi Raikkonen), iar viitorul nu prea neapărat prea optimist.

Nume mari precum Felipe Massa, Fernando Alonso, Sebastian Vettel și Charles Leclerc nu au reușit să o scoată pe Ferrari din blocajul unui ciclu de promisiuni și dezamăgiri.

Au fost speranțe mari și înainte de venirea lui Lewis Hamilton, dar sezonul în curs este unul mediocru pentru Scuderie: zero victorii și locul trei în ierarhia constructorilor (este foarte aproape să fie depășită și de RedBull Racing).

Fred Vasseur, șeful Ferrari F1, a primit recent o prelungire de contract, dar direcția Scuderiei pare una în derivă.

„Ferrari are ingredientele, dar nu știe să le combine”, spune Johnny Herbert.

Într-o discuție cu BettingLounge, Johnny Herbert – fost pilot Ferrari și analist respectat în Formula 1 – a explicat de ce are nevoie echipa de la Maranello pentru a cunoaște din nou gustul succesului.

„Ținta lor principală trebuie să fie Christian (n.r. Horner)”, a spus Herbert.

„Ferrari are tot ce îi trebuie: piloți de top, resurse uriașe și o bază tehnică solidă. Dar îi lipsește cineva care să pună toate piesele cap la cap”, transmite fostul pilot din Marele Circ.

Herbert transmite că Scuderia duce lipsa unui lider vizionar capabil să inspire și să unifice echipa în jurul său.

„Christian a creat mediul perfect pentru Adrian Newey la RedBull. I-a dat libertate, i-a permis să respire, iar rezultatul a fost o mașină excepțională. Ferrari nu a reușit niciodată să facă asta”, precizează Herbert.

În prezent, Horner este fără vreun angajament după despărțirea de RedBull Racing. Britanicul este considerat pe bună măsură unul dintre cei mai eficienți manageri din istoria modernă a Formulei 1: 8 titluri la piloți și 6 la constructori alături de echip din Milton Keynes.

În opinia lui Herbert, Horner ar aduce la Maranello cultura performanței de care Ferrari are nevoie disperată: disciplină, claritate, viziune modernă asupra managementului de echipă.

O asemenea mutare nu este deloc ușor de făcut, în condițiile în care Horner dorește nu doar să fie șef, dar să dețină și acțiuni în orice proiect viitor.

„Dacă 2026 îi prinde tot pe aceeași poziție (n.r. pe cei de la Ferrari), fără progres, atunci ceva radical trebuie făcut. Și acel ceva e Horner”, conchide Johnny Herbert, citat de crash.net/f1/news.

🔴 Johnny Herbert : „Le principal objectif de Ferrari doit être Christian Horner. Les pilotes ne sont pas un problème du tout, la voiture manque de vitesse. Ils n’ont toujours pas réussi à attirer les personnes dont ils ont besoin pour produire une voiture performante sur la… pic.twitter.com/qni3PqeHdS — Scuderia Ferrari FRA (@FerrariF1FRA) October 10, 2025

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1