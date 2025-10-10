Ferrari se scufundă în F1, iar președintele Scuderiei vorbește despre „mândrie și angajament”

Anii de glorie ai celor de la Ferrari în F1 sunt tot mai departe, iar sezonul 2025 este unul cenușiu pentru echipa italiană. Într-o încercare disperată de a ridica moralul angajaților săi, John Elkann (președintele Ferrari) vorbește despre faptul că „oamenii noștri sunt cea mai mare garanție pentru succesul viitor”, dar realitatea este că la Maranello tot mai puțină lume crede într-o minune.

Discursul lui John Elkann, apă de ploaie pentru angajații Ferrari

Ferrari este singura echipă de top de la vârful ierarhiei din Formula 1 care nu a câștigat vreo cursă în 2025.

În Singapore, Scuderia a arătat din nou rău, iar locurile ocupate de piloții săi spun totul despre performanța Ferrari: Charles Leclerc a încheiat pe 6, iar Lewis Hamiton pe 8 (după ce a fost penalizat cu cinci secunde și a pierdut un loc în clasamentul final de pe Marina Bay).

În mijocul unui sezon modest și cu fanii tot mai nemulțumiți de munca prestată de inginerii Scuderiei, John Elkann, președintele Ferrari, a ieșit public și a vorbit despre unitatea echipei și despre „garanția succesului” de la Maranello: angajații Ferrari.

Problema este că moralul angajaților de la Maranello este la pământ, iar nici la capitolul piloți Scuderia nu stă mai bine: Hamilton a spus acum câteva săptămâni că se simte „inutil” și că dacă Ferrari vrea să-l înlocuiască nu are nimic de obiectat, iar Leclerc a spus sec după Singapore că „sunt doar un pasager în propria mea mașină”, transmite racingnews365.com.

În acest context gri, discursul lui John Elkann pare unul total rupt de realitate, dar era totuși de datoria președintelui Ferrari să iasă cumva și să transmită un mesaj de unitate.

„Angajamentul meu este să mă asigur că fiecare decizie pe care o luăm consolidează unicitatea Ferrari.

Talentul și dedicarea oamenilor noștri sunt cea mai mare garanție pentru viitorul nostru.

Sunt devotat fanilor noștri, care visează să ne vadă câștigând din nou în Formula 1, la fel cum am făcut-o la Le Mans”, a declarat Elkann.

„Oamenii noștri sunt cea mai mare garanție pentru succesul viitor”, conchide oficialul Scuderiei.

Adevărul care doare cel mai mult este acela că Ferrari nu a mai obținut un titlu la piloți din 2007, de la Kimi Raikkonen, iar unul la constructori din 2008.

Cu McLaren deja campioană, RedBull într-o revenire puternică, iar Mercedes câștigătoare la Singapore prin Russell, Ferrari nu prea poate emite pretenții că va câștiga totuși o cursă în acest sezon.

Mai mult decât atât, zvonurile unei plecări a lui Charles Leclerc se tot înmulțesc, în pofida discursului lui Elkann despre „mândrie și angajament”.

Presa internațională a tot scris în ultima perioadă că reprezentanții lui Leclerc s-ar fi întâlnit cu oficiali de la RedBull, că Aston Martin se gândește serios la o mutare prin care să-l aducă pe monegasc, iar nu în ultimul rând s-a tot speculat de un schimb cu McLaren în 2027: Leclerc să se ducă la actuala campioană de la constructori, iar Piastri să facă pasul spre Scuderie.

Surse apropiate de Ferrari susțin, de asemenea, că relațiile dintre departamentele tehnice sunt tensionat și că nu există un plan unitar pentru noul regulament din 2026, transmite f1oversteer.com.

🎙️John #Elkann: “I want to be clear. This is personal: I am committed as chairman and above all as someone who has lived Ferrari as a passion my entire life. I am committed to our people, our beloved ferraristi and loyal tifosi who are eager to see us winning in F1” pic.twitter.com/fsgXLjxXiK — Bad Post F1 (@BadpostF1) October 9, 2025

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1