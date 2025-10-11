Marile probleme ale lui Hamilton de la Ferrari, explicate de fostul locotenent din F1, Valtteri Bottas

Valtteri Bottas a fost parte din proiectul câștigător al lui Lewis Hamilton de la Mercedes, iar acum fostul locotenent al multiplului campion din Formula 1 explică care sunt problemele pe care Lewis le întâmpină la Scuderia Ferrari.

Mutarea lui Hamilton de la Mercedes la Ferrari a ținut capul de afiș al începutului de an și de sezon din F1.

Odată cu trecerea timpului, flacăra așteptărilor s-a stins treptat pentru fanii Ferrari, iar parcursul lui Lewis de până acum în sezonul 2025 este unul dezamăgitor.

Într-un interviu acordat Crash.net, Valtteri Bottas, fostul locotenent al lui Hamilton la Mercedes, a vorbit pe larg despre problemele pe care britanicul le întâmpină la echipa de la Maranello.

„Sper că își va reveni. Dar timpul va arăta dacă o va face”, a spus Bottas.

„A avut câteva momente bune, dar și un pic de ghinion. Nu este ușor să schimbi o echipă după o perioadă atât de lungă la Mercedes, acolo unde ai fost <vioara întâi>”, transmite Bottas.

Bottas și Hamilton au împărțit același garaj din Formula 1 între 2017 și 2021. Finlandezul consideră că adaptarea la o nouă echipă, cu o filosofie diferită, poate fi dificilă chiar și pentru cei mai mari campioni din lume.

„Este un mediu foarte diferit cu care lucrează acum (n.r. la Ferrari). Nu pot spune mai mult decât că timpul va arăta dacă lucrurile merg mai bine sau nu. Dar eu chiar sper că da, pentru că el merită rezultate mari în acest sport”, este de părere Bottas.

„E un mediu foarte diferit. Nu știu ce lupte are în interior”, adaugă finlandezul în vârstă de 36 de ani.

Pilotul nordic a făcut și o paralelă cu propriile sale experiențe, amintind de perioadele de tranziție de la Williams la Mercedes și apoi la Sauber (actuala Kick F1).

„Depinde la ce echipă mergi și cât de diferită este mașina. Eu am avut experiențele mele, dar în mod normal, au fost chiar în timpul unei schimbări de regulament.

Nu știu în interiorul echipei cum funcționează, cum lucrează și care sunt luptele” – Valtteri Bottas.

De cealaltă parte, după un nou weekend dificil de cursă, de această dată cel din Singapore, Hamilton a transmis un mesaj emoționant despre momentul dificil pe care-l traversează după pierderea câinelui său, Roscoe. Britanicul le-a mărturisit fanilor că încearcă să rămână pozitiv.

„Titlurile din presă spun doar o poveste – una în care nu reușim să facem lucrurile cum trebuie. Dar ceea ce am fost concentrat în ultimele luni este cealaltă poveste – despre cum echipa reacționează atunci când lucrurile merg prost” – Lewis Hamilton.

De șapte ori campion mondial, Lewis a adăugat că se simte mândru să facă parte din proiectul Ferrari.

Progresele făcute sunt evidente, dar și așteptările sunt uriașe, de aici și presiunea fantastică din jurul echipei de la Maranello.

„Progresul singur nu este suficient. Pentru a atinge măreția, trebuie să mergem mai departe, să fim mai buni. Putem realiza atât de multe împreună”, a încheiat Hamilton.

În cele 18 curse disputate deja în F1 2025, Lewis a reușit cel mai bun rezultat locul 4. Ferrari nu are vreo victorie în actualul sezon, unul considerat dezastruos de către pătimașii fani ai Scuderiei.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1