Axente a prezentat la Romanian Fashion Week o colecție inspirată de feminitatea clasică, reinterpretată prin dantelă și croieli structurate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Colecția prezentată de Axente la Romanian Fashion Week propune o estetică duală, aflată la granița dintre fragilitate și control. Piesele explorează o zonă feminină clasică, reinterpretată prin filtre contemporane, unde dantela, texturile brodate și costumele structurale devin instrumente de contrast între inocență și forță.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe podium, designerul a alternat rochii transparente din dantelă bej, cu gulere și detalii decorative inspirate din garderoba de început de secol XX, alături de costume din stofă cu umeri accentuați, croite impecabil. Cromatic, paleta s-a menținut în registrul neutru, tonuri de crem, alb murdar, bej, maro auriu și accente discrete de negru, ceea ce a conferit colecției o unitate calmă, dar ușor retro.

Un detaliu semnificativ este recurența florii de anthurium proiectate în fundalul show-ului, un simbol cu încărcătură estetică, ce trimite la senzualitatea controlată și la ideea de frumusețe rece, calculată. Această alegere vizuală a completat bine piesele riguroase, aducând o notă de teatralitate discretă, fără să domine conținutul vestimentar.

Structura colecției s-a bazat pe siluete clasice reinterpretate: rochii midi cu guler înalt și talie marcată, sacouri oversize legate cu curea, pantaloni scurți din materiale lucioase, cizme-sosetă și pantofi cu barete. Fiecare look a încercat să echilibreze ideea de puritate și control prin detalii contrastante, o abordare matură, ce denotă o înțelegere a proporțiilor și a echilibrului vizual.

Din punct de vedere al execuției, colecția demonstrează atenție la detaliu, dar și o anumită reținere conceptuală. Deși tema feminității fragile este coerentă, unele piese ar fi beneficiat de o mai bună articulare a volumelor și de o rafinare a finisajelor. Tranzițiile dintre look-urile cu aer școlar și cele mature, precum sacourile camel cu accente masculine, ar fi putut fi mai bine calibrate pentru a construi o narațiune unitară.

Totuși, o selecție mai precisă a materialelor, în special în zona pieselor din dantelă, unde transparența riscă să pară decorativă, nu structurală. De asemenea, un contrast cromatic mai puternic sau o inserție neașteptată de culoare ar fi adus o dinamică suplimentară colecției. Axente demonstrează însă o bază solidă de construcție și o direcție estetică clară, care merită urmărită pe termen lung.