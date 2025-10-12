Germania începe să deporteze tineri sirieni apți de muncă pentru a scădea presiunea migratorie

Germania se pregăteşte să deporteze tineri sirieni din ţară, chiar dacă aceştia nu au cazier judiciar, a anunţat duminică Ministerul de Interne de la Berlin, transmite Agerpres. Un prim obiectiv – după cum a declarat duminică ministrul de interne, Alexander Dobrindt, pentru ziarul Bild – este de a returna în Siria „tineri apţi de muncă” care solicită azil.

O purtătoare de cuvânt a ministerului a confirmat că a început procesarea cererilor de azil provenite de la sirieni.

Toate deportările necesită un acord cu noul guvern de la Damasc.

Germania nu a mai efectuat deportări directe în Siria din 2012, din cauza războiului civil. Reluarea procesării cererilor de azil este un prim pas în această direcţie, remarcă dpa.

În cazurile în care sirienilor li s-a ordonat să plece în ultimii ani, aceştia au fost de obicei transferaţi într-o altă ţară a UE responsabilă de cererea lor de azil, în funcţie de punctul de frontieră prin care au intrat pentru prima dată în blocul comunitar.

Dar răsturnarea regimului represiv al lui Bashar al-Assad în decembrie 2024 a schimbat punctul de vedere al Berlinului.

Coaliţia de centru-dreapta a cancelarului Friedrich Merz, care a preluat mandatul în mai, a promis că va adopta o poziţie fermă în ceea ce priveşte migraţia, inclusiv respingerea mai multor solicitanţi de azil – în special a celor cu antecedente penale.

În plus, Dobrint doreşte să refuze azilul sirienilor care au fugit în Germania şi care se întorc să-şi viziteze ţara natală.