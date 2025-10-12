VIDEO Nicolae Soare a doborât recordul național la maraton – Performanța data de 47 de ani

Sportivul Nicolae Soare a doborât recordul naționale la maraton, performanța fiind reușită cu ocazia participării la Bucharest Marathon 2025.

Vechiul record îi aparține lui Cătălin Andreica și fusese stabilit cu ocazia CE de la Praga, din anul 1978.

„Record naţional doborât după aproape jumătate de secol, performanţă remarcabilă pentru atletismul românesc!

Rezultatul lui Nicolae Soare confirmă valoarea, perseverenţa şi pasiunea care definesc atletismul românesc.

O performanţă care onorează tradiţia şi deschide un nou capitol în istoria maratonului naţional.

Felicitări sportivului şi antrenoarei Cristina Alexe pentru acest moment istoric!”, este mesajul FR Atletism.

Legitimat la CSM Bacău, Nicolae Soare a terminat cursa de maraton de 42,195 km cu timpul de 2:11.58 ore.

Acum 47 de ani, atletul Cătălin Andreica terminase cursa de la Praga cu timpul de 2:12.30, în data de 3 septembrie 1978.

Momentul în care Nicolae Soare doboară recordul național la maraton:



