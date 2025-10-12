Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord de centrul Capitalei, va fi redeschisă în decembrie, anunță Stelian Bujduveanu

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai, transmite Agerpres.

Bujduveanu a fost întrebat, duminică, de ce nu s-a dat drumul la linia 5.

„Mai multe motive administrative există. (…) Acela va fi tramvaiul corporatiştilor. (…) Staţiile STB pentru adăposturi vor veni în luna decembrie şi în luna decembrie îl vom pune în funcţiune. Nu poţi să-l pui în funcţiune fără să ai peroane. El este în proporţie de 99% finalizat, e pusă tensiunea, tramvaiul poate circula, dar pentru călători, pentru riscul călătorilor, aşteptăm staţiile care au fost comandate”, a spus primarul interimar al Capitalei la Digi 24.

El a menţionat că acesta este un proiect la care ţine foarte mult şi că l-a început în urmă cu patru ani.

Context

Linia 5, care leagă zona de Nord de centrul Capitalei, este considerată una dintre cele mai importante din București. Este primul șantier deschis în cadrul proiectului amplu de reabilitare a aproximativ 50 km de infrastructură de tramvai din Capitală.

Lucrările de reabilitare a liniei 5 de tramvai din București au început în februarie 2024, având inițial ca termen de finalizare martie 2025. Proiectul, desfășurat pe un tronson de 4,25 km între Podul Băneasa și Bd. Ștefan cel Mare, include înlocuirea șinelor vechi cu unele noi, modernizarea a 17 peroane, adaptate pentru tramvaiele Imperio, plus construirea unui peron suplimentar, dar lucrări concomitente din ambele capete dinspre Șoseaua Ștefan cel Mare spre Str. Barbu Văcărescu și dinspre Podul Băneasa spre Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu.

Până la sfârșitul lunii februarie 2025, lucrările erau finalizate în proporție de aproximativ 50%, inclusiv demontarea, săpăturile și montarea stâlpilor de tensiune.

Anul trecut, constructorul Mari Vila-Com SRL a notificat Primăria Capitalei că nu poate continua lucrările din cauza neplății facturilor restante, iar după ce au fost plătite, cu întârziere, șantierul și-a putut continua activitatea.

Valoarea totală a contractului este de 160 milioane lei (TVA inclus).