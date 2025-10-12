Amintiri cu laureatul Nobel László Krasznahorkai la Timișoara. Scriitorul maghiar a fost în capitala Banatului în urmă cu 11 ani. A vrut să viziteze o piață agroalimentară

László Krasznahorkai, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, a fost invitat la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara (FILT) în 2014, la ediția a treia. Era cu un an înainte să primească Premiul Man Booker International și era deja un scriitor cu numeroase distincții internaționale.

„L-am invitat la propunerea Oanei Boca Stănescu. Era deja un scriitor premiat, avea cărți traduse în limba română. Sátántangó, romanul său de debut, fusese tradus în română și ecranizat într-un film de șapte ore, realizat de regizorul Béla Tarr. Era unul dintre scriitorii importanți ai Europei Centrale. Venise pentru prima dată la Timișoara. A fost o prezență formidabilă. Extraordinară a fost și bucata de text pe care a citit-o. E onorant pentru festival că a găzduit un scriitor laureat al Premiului Nobel, cea mai râvnită distincție literară – nu doar pentru valoarea materială, ci mai ales pentru notorietate”, a declarat pentru G4Media scriitorul Robert Șerban, directorul FILTM.

Robert Șerban a citit Sátántangó – romanul de debut al lui László Krasznahorkai (apărut în 1985) – în urmă cu mulți ani, însă spune că îl va scoate din nou din bibliotecă, pentru că vrea să-l recitească. „Scriitura lui are fraze lungi, complexe; nu e pentru cei care se satură repede, care vor să citească cinematografic. E pentru cei care citesc lent și mult. Cărțile sale sunt voluminoase, de peste 500 de pagini. László Krasznahorkai e un mare stilist. Sátántangó e despre lumea maghiară – și realitate, și ficțiune. Acum trei ani l-am reîntâlnit la un festival de carte la Budapesta. Am vorbit puțin cu el, și-a amintit de Timișoara, de festival”, a mai spus Robert Șerban.

Romanul Sátántangó a fost retradus de timișoreanca Ildikó Gábos-Foarță, la editura TREI, în colecția Anansi – acolo unde au mai apărut și vor mai apărea volume ale scriitorului, grație aceleiași traducătoare.

”M-aș bucura din toată inima ca Mircea Cărtărescu să ia Premiul Nobel pentru Literatură”

Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara s-a bucurat, de-a lungul anilor, de prezența unor scriitori foarte apreciați. Anul acesta va reveni la FILT și Mircea Cărtărescu – cel care se află de ani buni printre favoriții la Premiul Nobel.

„M-aș bucura din toată inima ca Mircea Cărtărescu să ia Premiul Nobel pentru Literatură, fiindcă îl consider exponențial pentru literatura română. Astfel, premiul ar fi și al nostru, al celor care citim, scriem și iubim literatura. Să zicem că el e mai tânăr decât László Krasznahorkai: are 69 de ani, maghiarul – 71. De regulă, Nobelul se acordă celor mai în vârstă. Dar iată că l-am avut pe Mircea Cărtărescu, care va reveni și în acest an. Am mai avut și alți scriitori premiați. Patru dintre oaspeții FILTM s-au aflat pe lista favoriților la Premiul Nobel în anii trecuți: László Krasznahorkai în 2014, Ludmila Ulițkaia în 2016, Mircea Cărtărescu în 2016 și Christian Kracht în 2023. Am avut mână bună. L-am avut la Timișoara, în 2023, și pe Pascal Bruckner. FILT îi atrage pe români să citească, într-o perioadă în care sportul minții e tot mai puțin practicat în România. Anul acesta avem 23 de scriitori”, a mai spus Robert Șerban.

Herta Müller nu mai vrea să audă de România

Din păcate, Robert Șerban nu a reușit să o aducă la FILT pe timișoreanca Herta Müller, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în 2009. „Am încercat de mai multe ori să o aduc pe Herta Müller, dar nu am reușit. Am apelat la apropiați ai scriitoarei, am avut și pile, cum se spune, dar tot degeaba. Se pare că nu mai dorește să vină în România – adică nu mai vrea să participe la evenimente publice, la festivaluri, deși a mai fost și mai vine la Timișoara. Am aflat de la apropiații ei că vine la mormântul părinților. Din păcate, se pare că nu vom reuși să o aducem la un festival”, a mai spus Robert Șerban.

Raluca Selejan, amintiri cu laureatul Nobel la Timișoara

Ralucăi Selejan, cunoscută ca una dintre fondatoarele librăriei „La Două Bufnițe”, i-a revenit misiunea să îl însoțească pe László Krasznahorkai în timpul vizitei sale la Timișoara. Spune că a așteptat în fiecare an vestea ca scriitorul maghiar să primească Premiul Nobel, încă din 2014.

„În fiecare an speram să fie el. Și acum este. Nu l-aș fi citit atunci dacă nu ar fi venit la FILTM, eram prea mică și prea necitită ca să mă țin de Sátántangó. Dar pentru că venea, am dat cu cartea de pereți primele 50 de pagini, apoi nu i-am mai dat drumul din mână. A urmat vânătoarea edițiilor în engleză, ca să citesc tot ce a scris, iar Herscht a fost prima carte citită în 2025. Nu o să-i uit lectura din Sala Barocă de la Muzeu, când nu se mai termina fragmentul ales, și chiar dacă nu înțelegeam maghiara, tensiunea din sală creștea odată cu clopotele din Piața Unirii. N-am cuvintele la mine să explic ce a fost acolo. Așa ceva cred că mai bine se trăiește decât se povestește”, a povestit Raluca Selejan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

O dorință inedită a scriitorului maghiar a fost să viziteze piața agroalimentară cunoscută în Timișoara ca Piața 700.

„Păstrez una dintre cele mai frumoase dimineți de octombrie din Timișoara, când ne-am dus la plimbare prin centrul orașului, pentru că își dorea să vadă două lucruri: Sinagoga din Cetate și 700 Market Place. E primul scriitor de Nobel cu care am avut ocazia să mă plimb prin Timișoara. Piața Unirii era în renovare, afară era soare și frumos, ocoleam sacii cu piatră cubică și ne făceam loc pe străzi. El purta paltonul negru, părul alb îi ieșea de sub pălăria neagră și umbla cu mâinile la spate. Eu eram mică și speriată, îi răspundeam la întrebări. El era calm, curios și prietenos. Și eu mă gândeam ce noroc pe mine să trăiesc așa ceva și mă concentram să nu mă fac de râs. Apoi am ajuns în Piața 700 și m-am oprit la intrare, ca să-l păstrez în amintire cu mâinile la spate, plimbându-se printre rafturile de legume și fructe, aplecându-se deasupra lor și mirosindu-le. Mă uitam fascinată la eleganța lui printre piețari, mă gândeam la ce fraze lungi construiește și ce senzații descrie în mintea lui, în ce carte voi citi despre episodul ăsta, la curiozitatea lui despre preferințele noastre, ale tinerilor (aveam 20 și ceva de ani) – în muzică, underground, literatură și arte, despre care am vorbit toată dimineața aceea de octombrie. Prea bucuroasă și prea agitată ca să scriu mai frumos, mă simt ca și cum ar fi o victorie personală. Poate mai mult și mai frumos altădată. Sau poate mai bine rămâne exact așa”, a mai povestit Raluca Selejan.

Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara se va desfășura în perioada 16 – 18 octombrie, în mai multe spații din oraș. FILTM va aduce 12 evenimente și peste 20 de invitați din țară și din străinătate.

Tema ediției, „La limita ficțiunii – realitatea?”, a fost aleasă întrucât pare ireal că, în secolul XXI, în Europa, Rusia a invadat Ucraina și continuă să ucidă civili nevinovați, lovind blocuri de locuințe și clădiri istorice.

Muzeul Național de Artă Timișoara, Iulius Mall, Muzeul Apei, Colegiul Național Bănățean, Școala Generală „Rudolf Walter”, Colegiul Național „Carmen Sylva”, Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” și Liceul Teoretic „Grigore Moisil” vor găzdui trei dezbateri pe teme socio-politice, seri de proză și poezie, la care vor participa nume importante ale vieții culturale și literare.

Pe 16 octombrie, Mihnea Măruţă şi Oana Marinescu vor discuta pe tema “Viitorul care sperie şi trecutul care seduce”. În 17 octombrie, subiectul va fi “Europa. Ce ne aşteaptă? Frontierele solidarităţii”, titlu care aduce doi reputaţi comentatori politici, istoricul şi profesorul Armand Goşu şi diplomatul Bogumil Luft (Polonia).

În 18 octombrie, ora 18:00, la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara, Robert Şerban, în calitate de moderator, propune o a treia dezbatere, între scriitori: “De unde sare scânteia. Conflicte literare şi reale”, o temă actuală, despre care vor dialoga poeta ucraineană Iya Kiva, prozatorul timişorean Cosmin Leucuţa şi jurnalista culturală Victoria Cuşnir din Republica Moldova.

În 16 octombrie, la ora 18:00, la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara, publicul se va putea bucura de o întâlnire care se anunţă spectaculoasă: între Sjon, cunoscutul autor islandez (tradus la noi cu succes de Editura Polirom), şi Mircea Cărtărescu, cel mai cunoscut autor român în plan internaţional.

Pe 17 octombrie, ora 18:00, la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara, prozatorii Ioana Nicolaie, Vlad Zografi şi Iulia Gherasim, recent premiată pentru volumul său de debut, vor fi invitaţii scriitorului şi jurnalistului Marius Chivu.

Pe 17 octombrie, la ora 20:00, tradiţionala seară de poezie va avea loc, în premieră, la Czeck In-Iulius Mall Timişoara. „Ficţiunea care dă valoare realităţii”, cu Mircea Cărtărescu şi poeţii invitaţi FILTM25 este titlul incitant propus de amfitrionul serii, poetul Răzvan Ţupa. Vor urca pe scenă poeţii: Mircea Cărtărescu, Gojko Bozovici (Serbia), Iya Kiva (Ucraina), Ioana Nicolaie, Bogdan O. Popescu, Matyus Melinda, Oana Cătălina Ninu, Gabriela Feceoru, Traian Pop Traian, Dinu Flămând.