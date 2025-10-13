„Pilotul fără egal” – Villeneuve explică de ce Max Verstappen este „singurul concurent complet al erei moderne din F1”

Jacques Villeneuve, campion mondial în 1997, a analizat la Il Festival dello Sport di Trento 2025 situația actuală din Formula 1. Canadianul vine cu o ipoteză surprinzătoare: se așteaptă ca Max Verstappen să câștige cel de-al cincilea titlu consecutiv din Marele Circ, cu toate că are de recuperat 63 de puncte cu doar șase Grand Prix-uri înainte de încheierea sezonului.

După victoriile de la Monza și Baku plus locul al doilea din Singapore, Verstappen s-a apropiat la 63 de puncte de primul loc ocupat de Oscar Piastri.

Cu toate că pare o luptă între piloții McLaren pentru titlul mondial (Piastri și Norris), Jacques Villeneuve este de altă părere.

Fostul campion din F1 crede că Max are șanse să se încoroneze pentru a cincea oară consecutiv în Marele Circ: piloții McLaren suferă prea mult din cauza presiunii, iar Verstappen așteaptă doar o singură șansă pentru a profita.

„Verstappen va câștiga și va fi cel mai bun campionat al lui”, spune Jacques Villeneuve, citat de f1oversteer.com.

„Cei doi piloți McLaren suferă prea mult din cauza presiunii. Ei trebuie să se trezească”, completează Villeneuve.

Jacques spune că diferența dintre Verstappen și rivalii din F1 nu ține doar de talent, ci și de mentalitate „de școală veche” pe care o aduce în era modernă a F1.

„Max este cel mai bun pe un tur. Este de școală veche. Înțelege mașina, îi corectează pe ingineri și, de cele mai multe ori, are dreptate. Nimeni altcineva nu face asta — ceilalți pur și simplu nu sunt la fel de buni ca el”, a explicat Villeneuve.

„Pe vremuri, erau patru sau cinci piloți la același nivel cu Senna. Acum, inginerii vor piloți care nu gândesc, ci doar execută. Așa că noile generații nu mai învață aceleași lucruri”, explică Villeneuve.

În sprijinul afirmațiilor canadianului a venit un alt fost campion din Formula 1: Mika Hakkinen.

„Max este incredibil prin cât de bun este. El este pilotul fără coechipieri, pentru că nimeni nu se ridică la nivelul lui. Și asta, mai mult decât orice altceva, este măsura măreției sale. El este absolut cel mai bun”, transmite dublul campion mondial Hakkinen.

Interesant este faptul că niciuna dintre cele șase etape rămase nu-l „sperie” pe Max: a câștigat peste tot, de la Austin la Mexico City și până la Abu Dhabi.

„El a depășit deja toate îngrijorările pe care le aveam despre el. Chiar și când nu e favorit, tot găsește o cale să câștige”, a încheiat Villeneuve.

Calmul, precizia și inteligența sa tactică îl fac, așa cum spune Villeneuve, „singurul pilot complet al erei moderne”.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

