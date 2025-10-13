Comisia Europeană: Politica de Coeziune a contribuit la creşterea PIB-ului UE cu 0,6% şi la atenuarea disparităţilor regionale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Politica de Coeziune a contribuit la creşterea PIB-ului UE cu 0,6%, precum şi la majorarea numărului de locuri de muncă şi la atenuarea disparităţilor regionale, a anunţat, luni, Comisia Europeană.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Vicepreşedintele executiv pentru coeziune şi reforme, Raffaele Fitto, şi preşedinta Comitetului Regiunilor, Kata Tutto, au lansat luni cea de-a 23-a Săptămână europeană a regiunilor şi oraşelor. Sub deviza „Modelarea zilei de mâine, împreună”, acest eveniment de trei zile reuneşte 6.500 de participanţi din întreaga UE, inclusiv factori de decizie, practicieni, promotori de proiecte, societatea civilă şi cercetători.

„Coeziune şi creştere pentru viitor”, „Dreptul de a rămâne: Deblocarea potenţialului fiecărui teritoriu” şi „Cities Building Tomorrow” sunt cele trei subiecte centrale ale celor peste 200 de sesiuni ale săptămânii, transmite Agerpres.

„Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor oferă o mare oportunitate de dialog cu privire la cele mai importante aspecte pentru cetăţenii noştri. Reprezentanţii din întreaga Uniune Europeană ne oferă posibilitatea de a lucra la soluţii personalizate şi de a asigura o abordare bazată pe realitatea zonei. Cooperarea şi parteneriatul sunt esenţiale pentru succesul politicii de coeziune. Ne angajăm să îmbunătăţim viaţa cetăţenilor noştri, reducând disparităţile şi promovând dezvoltarea teritorială în toate regiunile”, a declarat vicepreşedintele executiv pentru coeziune şi reforme, Raffaele Fitto.

La rândul său, preşedintele Comitetului Regiunilor, Kata Tutto, consideră că Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor oferă o platformă unică tuturor celor care lucrează în fiecare zi pentru „a face Europa mai puternică pe plan intern, datorită Politicii de Coeziune a UE”.

„Confruntate cu crize multiple, regiunile şi oraşele investesc fonduri de coeziune pentru a stabiliza şi a inova economiile regionale, pentru a contracara declinul industrial, pentru a combate sărăcia şi pentru a spori gradul de pregătire şi rezilienţa comunităţilor noastre. Comisia Europeană este partenerul nostru esenţial în acest demers şi trebuie să menţinem această cooperare strategică zilnică în viitor, deoarece conducerea regională şi locală poate aduce o schimbare pentru ca UE să îşi atingă obiectivele, inclusiv în ceea ce priveşte noile priorităţi, cum ar fi siguranţa internă şi competitivitatea internaţională”, a adăugat el.

Discuţiile vor fi încadrate de trei rapoarte de evaluare publicate luni de Comisie privind programarea politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, evaluarea la jumătatea perioadei pentru perioada 2021-2027 şi Fondul REACT-EU pentru redresarea şi repararea daunelor provocate de pandemia de COVID-19. Aceste evaluări oferă dovezi concrete ale realizărilor şi impactului politicii, în pofida numeroaselor provocări din ultimii ani: în perioada 2014 – 2020, politica de coeziune a sprijinit peste 2,5 milioane de IMM-uri, creând 370.000 de locuri de muncă şi structuri de îngrijire a copiilor pentru 24 de milioane de copii.

În plus, peste 66 de miliarde euro au fost investite în proiecte legate de climă, în timp ce capacitatea UE de producere a energiei din surse regenerabile a crescut cu peste 6.000 de megawaţi, iar opt milioane de gospodării au avut acces la bandă largă. Politica de Coeziune a contribuit la creşterea PIB-ului UE cu 0,6%, precum şi la majorarea numărului de locuri de muncă şi la atenuarea disparităţilor regionale, informează Executivul comunitar.

Evaluările arată că, pentru a maximiza eficacitatea, politica trebuie să fie sprijinită de o guvernanţă solidă, de o capacitate administrativă puternică şi de un mediu economic şi de afaceri favorabil.

Evaluarea la jumătatea perioadei a politicii de coeziune, aprobată recent, a sporit flexibilitatea şi simplitatea, permiţând statelor membre şi regiunilor să realoce fonduri către priorităţi strategice precum competitivitatea, apărarea, locuinţele la preţuri accesibile, rezilienţa în materie de apă şi tranziţia energetică. Aceasta s-a aliniat, de asemenea, la obiectivele platformei „Tehnologii strategice pentru Europa”, care a sprijinit deja investiţii de peste 12,2 miliarde de euro în tehnologii critice, inclusiv tehnologii curate, tehnologii profunde şi biotehnologie.

Abordarea disparităţilor regionale şi sociale rămâne un element central al agendei UE pentru a se asigura că, indiferent de locaţie, cetăţenii au dreptul de a rămâne şi de a se dezvolta în cadrul comunităţilor lor.

În perioada 2021 – 2027, Politica de Coeziune a oferit şi va continua să ofere un sprijin substanţial în acest scop, inclusiv 7,2 miliarde de euro pentru asistenţă medicală şi îngrijire pe termen lung, 5,6 miliarde de euro pentru educaţie şi formare, 7,5 miliarde de euro pentru locuinţe şi 40,5 miliarde de euro pentru îmbunătăţirea conectivităţii şi a accesului la sisteme de transport eficiente, se arată în comunicat.

Comisia a publicat, de asemenea, studiul intitulat „Progresul social al UE în oraşe şi zone urbane”, care evidenţiază atât oportunităţile, cât şi provocările din domenii precum locuinţele la preţuri accesibile şi mobilitatea durabilă. Pentru a aborda aceste provocări, o nouă agendă a UE pentru oraşe urmează să fie adoptată în cursul acestui an.

Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor, organizată în comun de Comisia Europeană şi de Comitetul European al Regiunilor, este cel mai mare eveniment organizat la Bruxelles şi dedicat politicii de coeziune.

Printre punctele importante ale programului se numără Premiile REGIOSTARS care celebrează excelenţa în proiectele finanţate de UE în regiunile UE şi Premiul Megalizzi-Niedzelski pentru jurnaliştii aspiranţi care manifestă un ataşament puternic faţă de valorile UE.