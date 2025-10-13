AUR depune o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, la Camera Deputaților / „Nu este împotriva unei persoane, nu este împotriva unui partid, este împotriva coaliţiei”

Parlamentarii AUR depun o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, la Camera Deputaţilor, a anunţat luni deputatul formaţiunii, Călin Matieş, transmite Agerpres.

„Anul trecut, la greva fermierilor, şi i-aţi văzut, i-am văzut toţi în stradă, când le-a ajuns cuţitul la os, din cele 14 puncte, solicitate de fermieri, domnul ministru le-a tratat cu indiferenţă pe opt, nici nu le-a prins în discuţie. Trei au fost tratate sumar, iar trei le-a rezolvat, din fericire, Uniunea Europeană. (…) Dacă în 2022, înainte ca domnul Barbu să ajungă la conducerea Ministerului Agriculturii, agricultura participa la PIB-ul României cu 4,5%, în 2023 deja scade cu 0,6 procente, la 3,9%, în 2024 cu 3,2%, iar anul acesta, în primele şase luni, participarea agriculturii la creşterea PIB-ului este zero. De aceea, suntem obligaţi să depunem o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii. Nu este împotriva unei persoane, nu este împotriva unui partid, este împotriva coaliţiei, pentru că din acest dezastru asupra economiei româneşti, asupra agriculturii, coaliţia are ultimul cuvânt de spus. De aceea nu ne ducem către un partid sau o persoană anume, ci împotriva acestei coaliţii”, a precizat Matieş într-o conferinţă de presă la Parlament.

El a mai declarat că, dintre cele 15 centre regionale promise de ministrul Barbu în urmă cu aproximativ trei ani – centre în care fermierii ar fi trebuit să-şi poată vinde produsele şi unde legumele şi fructele ar fi putut fi procesate – nu a fost realizat niciunul.

„Zero! Zero! Atât a realizat domnul Florin Barbu sau Ministerul Agriculturii. Şi, în continuare, ţăranul român sau fermierul, sau legumicultorul, sau pomicultorul îşi vând marfa pe marginea şanţului, în vânt şi ploaie. De aceea, astăzi, noi depunem o moţiune de cenzură împotriva ministrului Agriculturii, domnului Florin Barbu”, a transmis deputatul AUR.