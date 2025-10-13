G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

AUR depune o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, la Camera Deputaților /…

Camera Deputaților, plen, vot Parlament
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

AUR depune o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, la Camera Deputaților / „Nu este împotriva unei persoane, nu este împotriva unui partid, este împotriva coaliţiei”

Articole13 Oct • 99 vizualizări 3 comentarii

Parlamentarii AUR depun o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, la Camera Deputaţilor, a anunţat luni deputatul formaţiunii, Călin Matieş, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Anul trecut, la greva fermierilor, şi i-aţi văzut, i-am văzut toţi în stradă, când le-a ajuns cuţitul la os, din cele 14 puncte, solicitate de fermieri, domnul ministru le-a tratat cu indiferenţă pe opt, nici nu le-a prins în discuţie. Trei au fost tratate sumar, iar trei le-a rezolvat, din fericire, Uniunea Europeană. (…) Dacă în 2022, înainte ca domnul Barbu să ajungă la conducerea Ministerului Agriculturii, agricultura participa la PIB-ul României cu 4,5%, în 2023 deja scade cu 0,6 procente, la 3,9%, în 2024 cu 3,2%, iar anul acesta, în primele şase luni, participarea agriculturii la creşterea PIB-ului este zero. De aceea, suntem obligaţi să depunem o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii. Nu este împotriva unei persoane, nu este împotriva unui partid, este împotriva coaliţiei, pentru că din acest dezastru asupra economiei româneşti, asupra agriculturii, coaliţia are ultimul cuvânt de spus. De aceea nu ne ducem către un partid sau o persoană anume, ci împotriva acestei coaliţii”, a precizat Matieş într-o conferinţă de presă la Parlament.

El a mai declarat că, dintre cele 15 centre regionale promise de ministrul Barbu în urmă cu aproximativ trei ani – centre în care fermierii ar fi trebuit să-şi poată vinde produsele şi unde legumele şi fructele ar fi putut fi procesate – nu a fost realizat niciunul.

„Zero! Zero! Atât a realizat domnul Florin Barbu sau Ministerul Agriculturii. Şi, în continuare, ţăranul român sau fermierul, sau legumicultorul, sau pomicultorul îşi vând marfa pe marginea şanţului, în vânt şi ploaie. De aceea, astăzi, noi depunem o moţiune de cenzură împotriva ministrului Agriculturii, domnului Florin Barbu”, a transmis deputatul AUR.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță (USR) / Dezbatere şi vot, luni în plenul Senatului / Reacția ministrului

Articole8 Oct • 971 vizualizări
0 comentarii

Războiul neonicotinoidelor ia amploare | Mesajul ministrului Agriculturii către fermieri: „Toată sămânța pe care fermierii au tratat-o până la data deciziei Curții de Apel va fi utilizată în agricultura din România.(…) Pentru că vrem stabilitate!”

Articole21 Mar 2025
0 comentarii

USR: Ministrul PSD al Agriculturii închide ochii în timp ce apa pentru irigaţii este deturnată, iar fermierii sunt grav afectaţi de secetă

Articole23 Iul 2024
0 comentarii

3 comentarii

  1. Deci cand depun motiune impotriva ministrilor (reformisti) ai USR o fac pentru ca sunt niste incompetenti fara viziune, dar cand depun o motiune impotriva unui ministru PSD, marioneta smecherului Paul Stanescu „motiunea este pentru toata coalitia”. Sa nu cumva sa se supere nea Paul Stanescu, stapanul nostru, pe noi.

  2. vaiii, cat pe ce sa ne pacaleasca ca sunt doar impotriva USR + Bolojan .. dar nuuuu, cica si impotriva PSD .. galben+rosu = maro …

    • Nu este împotriva unei persoane – Bolojan, nu este împotriva unui partid – USR, este împotriva coaliţiei – PSD cu PNLUDMR si USR
      numai sa nu spuna ca e si impotriva PSD

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.