Dezbatere aprinsă la Bruxelles pe tema viitorului cadru financiar/ Președinta Comitetului Regiunilor: Propunerea Comisiei Europene va lansa un „joc al foamei” între fermieri și orașe

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Evenimentul european anual dedicat performanțelor proiectelor dezvoltate cu fonduri europene de coeziune, „Săptămâna regiunilor” se desfășoară sub semnul unei dezbateri aprinse între Comisia Europreană, pe de o parte și europarlamentari și reprezentanții politici ai structurilor locale și regionale din UE, pe de altă parte.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Luni, 13 octombrie, la lansarea evenimentului preșdinta Comitetului Regiunilor (care reunește primari, președinți de regiuni și alte structuri de acest tip din UE), Kata Tutto (care este membră în Consiliului local al orașului Budapesta) a spus că: „politica de coeziune nu este un fond caritabil, ci este cel mai important instrument de stabilizare și investiții pe termen lung al Uniunii Europene și a fost conceput pentru a menține funcționarea pieței unice, iar piața unică este cel mai important pilon al competitivității în Europa.

Dacă vă uitați la raportul privind starea orașelor și regiunilor, veți constata că da, Europa trebuie să fie mai puternică din exterior, este adevărat, dar este, de asemenea, adevărat și este un alt adevăr că trebuie consolidată din interior, deoarece structura socială, teritorială și economică slăbește.

Este clar că avem nevoie de mai multe investiții.

Când vorbesc despre amenințări, despre ce vorbesc? Vorbesc despre faptul că în propunerea de buget există o amenințare la adresa naționalizării politicii de coeziune, a definanțării, a deconectării regiunilor de la Comisia Europeană.

Există o amenințare legată de concurența dintre fondurile agricole și politica de coeziune, care creează un joc al foamei între fermieri și orașe.

Acestea sunt lucrurile pe care le vedem și credem, acestea sunt ceea ce încercăm să dovedim prin raport și prin această săptămână și prin munca noastră, că politica de coeziune trebuie să rămână.”

Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Reforme și Coeziune, Rafaele Fitto, a răspuns cu punctul de vedere al Comisiei Europene.

„Avem această propunere, această nouă propunere cu noul buget multianual și cred că este important să pornim de la un punct. Rolul regiunilor este clar și în reglementarea acestei propuneri privind apărarea principiilor politicii de coeziune, de exemplu. În al doilea rând, avem categoriile de regiuni, regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni în tranziție și regiuni mai dezvoltate. Avem o alocare importantă pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 218 miliarde de euro. Acum deschidem un dialog cu Parlamentul European și Consiliul cu privire la această propunere.

Cred că este posibil să se lucreze și în această direcție, dar rolul regiunilor, în opinia mea, este unul important, deoarece regiunile sunt aproape de teritorii, cunosc foarte bine nevoile și cred că va fi fundamental să se confirme această abordare pentru a merge în această direcție și pe viitor.”

Președinta Comitetului Regiunilor, pe de altă parte, a argumentat:

„Dacă mă uit la scrisorile pe care le-am văzut de la președinții regionali italieni, am văzut scrisori semnate de toți președinții regionali spanioli, scrisori semnate de toți președinții regionali polonezi, scrisori semnate de regiunile franceze, scrisori semnate de germani, de londonezi. Toți resping acest cadru. Să punem politicile europene fundamentale, politica de coeziune, politica agricolă, într-o pungă și să o centralizăm, să o naționalizăm, să o detașăm de Bruxelles și să o dăm guvernelor naționale… știm cum se va termina. Va fi o competiție între politica agricolă și politica de coeziune. Și nu vrem ca politica de coeziune să fie redusă la un fond de caritate”, a mai spus Kata Tutto.

Aceasta a mai adăugat că „politica de coeziune nu este doar un instrument de investiții, ci un instrument important pentru integrarea politicilor europene. Este politica care ghidează toate regiunile, în conformitate cu ambițiile europene și cu procesul decizional european. Așadar, iată ce am spus de la început: credem că este o greșeală.”

Cifrele pe care le-au menționat oficialii includ: 781 de milioane euro pentru planurile naționale și regionale, cu o alocare pentru primul pilon al agriculturii, în jur de 300 de milioane, pentru migrație, 34 de milioane și altele. În cadrul celor 453 de milioane pentru planul național și regional, coeziune, este inclus un al doilea pilon pentru agricultură și pescuit.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a adăugat, la rândul său:

„Cred că este posibil să avem o abordare comună în această privință. Cred că avem o provocare majoră pentru viitor, în special pentru zonele rurale, de a oferi un răspuns important și crucial la situația privind dreptul de ședere al tinerilor din aceste zone. Agricultura este o investiție crucială în acest domeniu. Al doilea pilon al agriculturii, împreună cu resursele de coeziune, necesită o abordare integrată.Acesta este efortul pe care l-am depus în noua propunere de buget. Și lucrăm în această direcție. Cred că, cu implicarea comună a tuturor partenerilor, vom putea găsi soluția potrivită în acest sens. De asemenea, să dezvoltăm soluția pentru fiecare plan regional. După cum am mai spus, vom avea o abordare diferită în programele regionale, deoarece vom avea nevoi diferite în fiecare țară.”

Context

La Bruxelles a fost deschis luni, 13 octombrie Săptămâna Regiunilor, ediția 23, sub sloganul „Să conturăm ziua de mâine, împreună”. Evenimentul reunește 6 500 de participanți din întreaga UE, inclusiv factori de decizie, practicieni, promotori de proiecte, societatea civilă și cercetători. „Coeziune și creștere pentru viitor”, „Dreptul de a rămâne: Deblocarea potențialului fiecărui teritoriu” și „Cities Building Tomorrow” sunt cele trei subiecte centrale ale celor peste 200 de sesiuni ale săptămânii.