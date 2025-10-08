AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță (USR) / Dezbatere şi vot, luni în plenul Senatului
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, în plenul Senatului, depunerea moţiunii simple împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, transmite Agerpres.
„Am pregătit o moţiune pe care o înmânez, susţinută de 39 de senatori, intitulată: „Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSD – PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR”, a afirmat Petrişor Peiu.
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că moţiunea simplă va fi dezbătută şi votată luni.
„Moţiunea simplă depusă de domnul senator Peiu în numele semnatarilor, în condiţiile respectării regulamentului, va fi dezbătută şi votată luni, 13 octombrie, ora 16:00”, a spus Abrudean.
