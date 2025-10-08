G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță (USR) /…

radu miruta, usr
sursa foto: USR

AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță (USR) / Dezbatere şi vot, luni în plenul Senatului

Articole8 Oct 0 comentarii

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, miercuri, în plenul Senatului, depunerea moţiunii simple împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am pregătit o moţiune pe care o înmânez, susţinută de 39 de senatori, intitulată: „Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSD – PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR”, a afirmat Petrişor Peiu.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că moţiunea simplă va fi dezbătută şi votată luni.

„Moţiunea simplă depusă de domnul senator Peiu în numele semnatarilor, în condiţiile respectării regulamentului, va fi dezbătută şi votată luni, 13 octombrie, ora 16:00”, a spus Abrudean.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Economiei: Fiecare dintre partidele aflate la guvernare să vină cu mai puţine condiţii la coaliţie. Cu cât pui mai multe condiţii, cu atât faci decizia mai grea / Premierul este emanaţia acestor partide politice, trebuie lăsat să se desfăşoare

Articole6 Oct • 274 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Economiei: Primul „concurs” pe care l-am verificat şi descoperit ca fiind organizat ilegal se va relua / Ar fi vorba de compania Iprochim, potrivit surselor Economedia

Articole29 Sep • 66.472 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Economiei, după o întâlnire cu Charlie Ottley: Am aflat ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, Charlie a depus şi pentru cetăţenia română. Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic

Articole12 Sep 2025 • 941 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.