Home » Articole » Ministrul Economiei, despre fabrica de pulberi Făgăraş: Acolo arde gunoi lângă substanţă explozivă

Ministrul Economiei, despre fabrica de pulberi Făgăraş: Acolo arde gunoi lângă substanţă explozivă

21 nov. 2025
1420
Ministrul Economiei, despre fabrica de pulberi Făgăraş: Acolo arde gunoi lângă substanţă explozivă
Fabrica de pulberi Făgăraș
Ascultă articolul

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, vineri, la Braşov, că nu se poate discuta despre revitalizarea Fabricii de pulberi de la Făgăraş atâta vreme cât acolo, la câteva sute de metri de locul în care se fabrică explozivi, arde gunoi în condiţii „care nu sunt conforme cu legea” şi a precizat că rezultatele unor verificări efectuate, acolo, de Corpul de control din minister au fost transmise instituţiilor responsabile, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

„Deocamdată, la Făgăraş, avem un munte de gunoi lângă nişte depozite de explozibil. Nu putem să avem pretenţii la chestiuni performante, câtă vreme, la câteva sute de metri de substanţă explozivă, arde gunoi într-o situaţie care nu este în conformitate cu legea şi am cerut Gărzii de Mediu să ducă la îndeplinire respectarea ei. Sunt preocupat de ce se întâmplă la Fabrica de pulberi de la Făgăraş pentru că este nevoie de acele pulberi explozive, ştiu că este un proiect vechi, care nu a continuat. (…) Am trimis Corpul de Control pentru a vedea care sunt problemele acolo (…) iar rezultatele au fost trimise la instituţiile statului român care au capacitatea să ia nişte măsuri. (…) Sunt în legătură cu oamenii de la Făgăraş, care, de multe ori, acuză nedreptăţi, inechităţi care li se fac. Eu nu am pârghii să-i spun directorului de acolo ‘pleacă acasă’ pentru că nu-şi face treaba, asta este pârghia Consiliului de Administraţie şi aşa este normal”, a afirmat Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Totodată, ministrul a spus că o problemă a unora dintre firmele din industria de apărare este că, din cauza managementului neperformant, nu şi-au modernizat capacităţile de producţie şi de aceea, în prezent, pierd contracte.

„Sunt firme în industria de apărare românească care au zeci de milioane de euro în conturi (…) şi, în acelaşi timp, refuză contracte pe bani mulţi deoarece nu au capacitatea să realizeze produsele care li se cer în perioada de timp în care li se cere. De ce se întâmplă asta? Pentru că ei nu şi-au modernizat liniile de producţie, pentru că au avut un management prost”, a afirmat Radu Miruţă.

El s-a referit şi la proiectul dronei româneşti de la Carfil Braşov, în legătură cu care a subliniat că succesul acestuia „va fi dat de performanţa produsului pe care vor reuşi să-l facă” şi „de trecerea cu brio a testelor pe care trebuie să le treacă pentru a fi autorizat şi utilizat de Armata Română”.

Articolul continuă mai jos

„Nu ştiu care este acum situaţia acestor teste. În trecut, ele nu au fost trecute”, a spus ministrul Economiei, răspunzând unei întrebări a presei. Totodată, el a precizat că, din informaţiile pe care le deţine, modelul de elicopter Airbus H215 nu ar îndeplini criteriile cerute pentru a fi achiziţionat prin programul european SAFE.

„Avem prezenţă Airbus pe raza judeţului Braşov şi sunt preocupat ca ea să crească. Atunci când se mută o linie de producţie cu licenţă, dintr-o parte în alta, se condiţionează de creşterea numărului de comenzi. Prin mecanismul SAFE sunt şanse să se achiziţioneze elicoptere. Cu privire la caracteristicile acelui elicopter, (decizia – n.red.) este în zona Armatei Române. (…) Din informaţiile pe care le am în acest moment, criteriile cerute de Armata Română sunt peste cele oferite de modelul 215”, a afirmat ministrul Economiei.

Nu în ultimul rând, el a menţionat proiectul Fabricii de pulberi de la Victoria, a cărei construcţie va începe anul viitor.

„Când am venit la minister, ni se spunea că este un contract gata de semnat, pentru că s-a negociat în toate chipurile, cu firme de avocatură, şi nu se mai poate schimba nimic. Forma de atunci era un mare dezavantaj pentru România şi pentru judeţul Braşov. Acel contract a fost modificat, iar prin schimbări a fost adusă suma de 92 de milioane de euro în avantajul statului român şi, în mod indirect, pentru judeţul Braşov”, a mai punctat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, s-a aflat, vineri, la Braşov, unde a vizitat, alături de parlamentarii USR din judeţ, fabrica Carfil, din subordinea Romarm, şi o companie privată autohtonă. De asemenea, în programul său figurează, în cursul serii, o întâlnire cu reprezentanţii mediului de afaceri braşovean.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”