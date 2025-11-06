Instalațiile nu funcționează de trei luni la Fabrica de Pulberi Făgăraș: au expirat autorizațiile ISCIR / Angajații cer demisia conducerii / Rheinmetall va construi la Victoria cea mai modernă fabrică de pulberi din lume

Zeci de angajați ai Fabricii de Pulberi Făgăraș au participat miercuri la un protest spontan în curtea fabricii, prin care cer demisia conducerii, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că instalațiile pe care aceștia lucrează sunt în stop funcțional de aproximativ trei luni, din cauza lipsei autorizațiilor ISCIR.

Pe de altă parte, Guvernul a anunțat un contract cu Rheinmetall Germania, prin care gigantul din industria de apărare investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi, tot în județul Brașov, la Victoria.

De asemenea, angajații sunt nemulțumiți de condițiile salariale diminuate fără explicații din partea conducerii, dar și lipsa tichetelor de masă pentru fiecare zi lucrată, ci un cuantum fix de 400 de lei pentru fiecare angajat.

“Prima revendicare a fost pornirea instalațiilor, după care, plata salariilor. Vreau să vă spun că la noi, în industria de apărare, salariile se plătesc o dată pe lună, nu avans și lichidare, astfel încât, în 25 octombrie, s-au primit salariile aferente lunii septembrie, care au fost diminuate și au fost salariați care au pierdut câteva sute de lei, 500-600-700 de lei net, prin diminuarea salariilor, cu toate că oamenii au venit la serviciu și chiar dacă nu au desfășurat activități de producție, oamenii și-au îndeplinit sarcinile de serviciu dispuse de șefi în fiecare zi. După care, condițiile de muncă; în pulberi și explozivi, programul de lucru dat prin regulamentele de funcționare de producătorul de instalație, de tehnică, este de șase ore. Se dorește să-l urce la opt ore”, a spus președintelui Sindicatului Liber Nitramonia Rompiro, Lucian Cupu.

Rheinmetall va construi la Victoria cea mai modernă fabrică de pulberi din lume

Nemții de la Rheinmetall vor construi la Victoria, în județul Brașov, cea mai modernă fabrică de pulberi din lume. România a câștigat, prin renegocierea contractului, avantaje suplimentare de 93 de milioane de euro, a anunțat ministrului Economiei, Radu Miruță, la începutul acestei luni.

Potrivit unui comunicat al instituției, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a participat alături de premierul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanţii companiei germane din industria apărării Rheinmetall, delegaţie condusă de către CEO-ul Armin Papperger.

Fabrica de la Victoria va costa jumătate de miliarde de euro și va crea 700 de locuri de muncă

”Adiţional, dar mai greu măsurabil în bani, am introdus obligaţia unui lanţ de aprovizionare local, pentru firmele din România. Industria de apărare românească trebuie să fie dezmorţită prin astfel de proiecte, iar economia noastră să crească prin investiţii pe orizontală, pe tot lanţul de aprovizionare. Şi, extrem de important – în condiţiile în care România are 49% în această asociere, pentru aspecte importante precum împrumuturi, vânzări, cedări de acţiuni, România are drept de veto”, a mai spus afirmă ministrul Radu Miruţă.

Fabrica ce urmează să fie construită va avea o capacitate de producţie de aproximativ 60.000 de încărcături, respectiv 300.000 de încărcături modulare, ceea ce înseamnă una dintre cele mai mari capacităţi din lume pentru sisteme de artilerie.

Se vor produce, de asemenea, 200 de tone de pulberi pentru nevoile locale, în special pentru calibrul de 120 de milimetri şi pentru calibrele medii.

În ceea ce priveşte valoarea investiţiei, aceasta este de aproximativ jumătate de miliard de euro şi va crea aproximativ 700 de locuri de muncă noi. Construcţia fabricii începe în anul 2026, iar producţia de aici va urma să fie livrata în 2 ani.