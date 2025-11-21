Senatoarea partidului extremist POT Valentina Aldea a reclamat la poliție o altă femeie care ar fi bătut-o cu o rangă. Motivul disputei ține de viața personală a senatoarei – SURSE

Ascultă articolul

Senatoarea partidului extremist POT Valentina Aldea a reclamat la poliție o altă femeie care ar fi bătut-o cu o rangă și i-ar fi distrus autoturismul, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Poliția a emis un comunicat de presă, fără a face publice numele persoanelor implicate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Motivul altercației ține de viața privată a senatoarei POT, potrivit surselor citate.

Comunicatul Poliției:

În urma solicitărilor mass-media referitoare la un incident care a avut loc la o adresă din Sectorul 6, Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Poliției Capitalei este abilitat să comunice următoarele:

La data de 20 noiembrie 2025, în jurul orei 19.30, Secția 22 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 38 de ani, cu privire la faptul că o altă femeie ar fi agresat-o fizic și i-ar fi provocat distrugeri la autoturismul personal.

Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, în Sectorul 6, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind totodată identificate și depistate persoanele implicate în incident. Acestea au fost conduse la sediul subunității, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

În urma verificărilor a rezultat faptul că, în timp ce se afla la adresa menționată, femeia de 38 de ani ar fi fost agresată fizic, fiind lovită cu un obiect contondent la nivelul unui membru superior, de către o femeie în vârstă de 43 de ani, între cele două având loc ulterior agresiuni fizice reciproce.

De asemenea, înaintea conflictului, femeia de 43 de ani ar fi provocat distrugeri autoturismului femeii de 38 de ani.

Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secției, acestea formulând plângeri penale reciproce.

Totodată, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, iar față de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

În baza probatoriului administrat, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere.