LIVE VIDEO Roxana Mînzatu, Comisar european, la forumul Eurosfat: Lucrez la un pachet de mobilitate echitabilă/ Fața „urâtă” a mobilității, abuzurile și exploatarea, posibile cauze ale euroscepticismului

Roxana Mînzatu, comisar european pentru educație și competențe, discută cu tinerii și alte persoane de politicile europene vineri, 21 noiembrie, la Facultatea de Drept.

Despre relația cu UE, beneficii și euroscepticism:

„Europa se simte bine în România dar România trebuie să fie mai în largul ei în Europa, la Bruxelles, la Strasbourg, în marile dezbateri despre economie și competitivitate ; avem români în poziții importante în instituțiile europene, dar poate prea puțini. Văd nevoia de a avea mai multă voce din Estul europei privind propunerile pe domeniile importante”, a spus Comisarul european.

Eurooptimismul a scăzut treptat, ascăzut această favorabilitate către instituțiile europene poate și pentru că nu suntem suficient ancorați în propunerile pentru politicile europene

Când am anunțat pachetul fianciar pentru România post 2027 , am simțit acest ușor dezinteres față de valoarea alocării, efectul acestor investiții pentru românia, Daca nici banii nu ne interesează înseamnă că avem un trend pe care trebuie să-l gestionăm

Euroscepticismul: atituidinea românilor care trăiesc în alte state Europene, premierul Spaniei mi-a cerut să explic atitutdinea românilor din Spania.

Europa a însemnat pentru mulți români promisiunea de a putea călători, câștiga mai bine decât acasă, Cu timpul însă dincolo de acest câștig imediat ,Europa nu și-a mai arătat fața bună în ceea ce privește tratamentul egal, demnitate, nevoia capitală, umană. Este posibil ca mult din euroscepticism cel puțin ceea ce am observat ca român este exact asta: UE are o față frumoasă a mobilității dar are și o față urâtă, a exploatării sociale, a buzului social, opamenii care lucrează în transport, în agriculturăm, în construcții, la început oamenii au mulțumirea că au un salariu decent fără să ia în considrare că muncesc mai multe ore și în anumite condiții.

Dacă mă întrebați care este cel maai important proiect la care lucrez este pachetul „Fair labour mobility”– cum putem să creștem mobilitatea în condiții echitabile

Despre Competitivitate și viitorul muncii

Care sunt provocarile? Deficit de competențe, avem locuri de muncă precare prost plătite pentru efortul depus, condiții precare

Ce poate face Europa? Pentru pt a sprijini statele membre sprijinim cu politica de coeziune dezvoltarea școlilor dar vrem sa atragem atentia statelor membre să și dezvolte condițiile pentru profesori

Încercăm să construim entități europene în educație, Aianta europeană a Universităților va fi pe agenda de actualitate

Vom lansa anul viitor „Teachers and Trainers” agenda

Am lansat programul Erasmus pentru 2026, sunt apeluri de proiecte în valoare de peste 5 miliarde de euro.

Despre tinerii care nu sunt angajați și nici în educație (NEETS)

Tinerii NEETs sunt o provocare și nu doar în România ci și în alte țări. E inacceptabil să nu investești în acești tineri. Așteptările tinerilor s-au schimbat, își doresc demnitate la locul de muncă. De asemenea și pentru femei și persoane cu dizabilități, trebuie luate măsuri pentru ca aceștia să-și poată continua cariera, fără calitate este greu să de adresezi tinerei generații despre acest subiect. Trebuie un mecanism de upgradare a competențelor angajaților. Aceștia trebuie respectați pentru a progresa. E parte din răspuns, chiar daca existe alte priorități.

Despre categoriile vulnerabile

Anul viitor lansăm Strategia europeană anti-sărăcie și focusul este să punem în centru sărăcia copiilor

Nu e vorba doar de o masă caldă ci și de asistenți sociali, logopezi, specialiști care să îi ajute în școală, în comunitate

Am lansat un proiect pe care Comisia pune un pariu foarte mare, vizează 2000 de comune din România, echipe multidisciplinare care să lucreze cu copiii (din 2800); are un buget de 800 milioane de euro, Sper să găsim acești oameni pe care să-i aducem în echipe

Ambiția mea este să fac din educație o prioritate nu doar a miniștrilor educației, ci și a miniștrilor de finanțe; să fie prioritate politică zero la fel cum este securitatea

Cadrul Financiar Multianual:

Toata lumea își dorește să păstreze același tip de fragmentare deși până acum au existat critici cât de birocratic este, că multe arii se suprapun, proiecte care erau în vecinătate și ajungeau la situații ciudate

În interiorul acestui plan de țară fiecare stat membru își poate planifica prioritățile

Dorim minim 14% investiții pentru partea de protecție socială și servicii pură; 100 milioarde euro investiții în social.

Sunt 5 surse de venit nou propuse, dacă nu se acceptă sursele de venit sigur scad și alocările din diferite priorități

Toata lumea așteaptă ca de la Bruxelles să existe și constrângeri, vor exista mecansime precum semestrul european, recomandări de țară; ele sunt mai tehnice dar funcționează și acum.

Dacă nu va corespunde cu mecanismele, planul nu va fi aprobat.

Implicarea tinerilor:

Organizatiile tinerilor – finanțate prin Erasmus, cred că ar fi posibil să gândim niște hub-uri pentru tineri. Am inițiat discuția pentru casele de cultura ale studentilor care au acces la săli, clădiri, ar putea să transforme în hub-uri cu spijinul european.

Integrarea tinerilor in noul cadru financiar: trebuie să avem o structură consultativă cu tinerii, dar mai avem de lucru în această direcție

-Cum pot tinerii monitoriza transparenta si utilizarea corecta a fondurilor europene?

Pt monitorizare trebuie înțelegere din partea interlocutorilor, deoarece există fake news și sunt foarte multe concepte greu de înțeles. Există un nou instrument lansat în România cu privire la implementarile UE,. Tinerilor le recomand să se îndrepte spre forme de învățământ care să-i învețe despre afacerile europene daca doresc să înțeleagă mai bine.

Organizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană și Universitatea din București, dialogul are loc vineri, 21 noiembrie 2025, între orele 15:00-17:00, în Aula Magna a Palatului Facultății de Drept.

Evenimentul dorește să analizeze modul în care România a evoluat în cadrul Uniunii Europene și pentru a aduce în prim-plan vocea cetățenilor – nevoile lor, preocupările lor și sugestiile pe care le consideră relevante pentru viitorul țării în UE. Acest tip de dialog este cu atât mai important cu cât Uniunea se află într-o etapă definitorie de pregătire a viitorului Cadru Financiar Multianual 2028-2034, o perioadă în care contribuțiile cetățenilor sunt esențiale pentru stabilirea priorităților europene.

Discuția se va structura în jurul a 4 teme majore: