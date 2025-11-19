Ministrul Economiei: Nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare

În perioada următoare nu vor fi adăugate noi taxe, a anunţat miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, la INVEST Summit 2025, eveniment internaţional dedicat poziţionării României pe harta investiţiilor în ospitalitate, el menţionând că va face tot posibilul ca TVA-ul pentru turism să rămână la valoarea actuală.

„Este dificil pentru un membru al guvernului să stea în faţa unor investitori împotriva cărora Guvernul a adăugat noi taxe. Dar, dacă vrem să fim sinceri, trebuie să analizăm situaţia reală: cine a fost responsabil pentru ajungerea în acea situaţie şi ce s-a făcut şi ce este de făcut din acel punct înainte. Pentru că nu putem da timpul înapoi, nu putem extinde perioada, dar putem, cu mult profesionalism, să observăm unde suntem şi să fim realişti în a spune ce putem face din acea poziţie. Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare. Vestea proastă este viteza cu care guvernul reuşeşte să colecteze ceea ce trebuie colectat şi să reducă cheltuirea banilor în autoritatea publică. Mulţumesc celor dintre voi care aţi acceptat situaţia de atunci. Guvernul a fost în poziţia de a adăuga taxe doar pentru că, altfel, guvernul nu era în poziţia de a continua. Am avut un plan cu trei piloni. Primul pilon a fost să adăugăm taxele. Al doilea pilon a fost să reducem banii pe care sectorul public îi consumă. Şi al treilea este să colectăm mai mult. Am început cu primul. Am avut un plan cu al doilea, al treilea, şi până la finalul acestui an sunt destul de sigur că şi ceilalţi doi piloni vor fi rezolvaţi”, a spus Radu Miruţă, transmite Agerpres.

El a menţionat că TVA-ul pentru turism este sub analiză în acest moment la Ministerul de Finanţe şi se va face tot posibilul să rămână la valoarea actuală.

„Pe de altă parte, trebuie să fiu sincer: sunt tânăr în politică. Am făcut ce am putut în cariera mea profesională ca inginer software. Şi nu pot fi de acord cu acel impozit minim pe cifra de afaceri. Am fost unul dintre miniştrii care, la acel moment, nu au acceptat să semneze ordonanţa; pentru că suntem într-o coaliţie, a trebuit. Vestea bună este că am reuşit să redeschidem discuţia. Şi zilele acestea discutăm intens despre multe motive pentru care acel impozit minim pe cifra de afaceri aplicat în prezent trebuie eliminat. Şi nu pentru că unii dintre noi nu agreăm această taxă ci pentru că nu există niciun motiv în zilele noastre să folosim o astfel de taxă, chiar dacă obiectivul este diferit. Pentru că, folosind această taxă, nu atingem obiectivul. Aşadar, ceea ce s-a decis acum două luni – vestea bună, repet – este că este din nou în discuţie”, a declarat Radu Miruţă.

De asemenea, el a anunţat că intenţionează să simplifice, pentru anul viitor, mecanismul de evaluare a proiectelor de cercetare.