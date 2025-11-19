G4Media.ro
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, declară Darryl Nirenberg,…

nirenberg_darryl
Foto: Darryl Nirenberg / Arhiva personală

Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, declară Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România

Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, a declarat Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România, transmite Agerpres.

În timpul audierii sale miercuri în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, transmise live, Nirenberg a spus că va lucra pentru aprofundarea parteneriatului militar şi de securitate dintre Statele Unite şi România şi se va concentra pe consolidarea relaţiilor comerciale şi de investiţii dintre cele două ţări.

