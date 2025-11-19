G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Se închide strada Sforii din Brașov, cea mai strâmtă stradă din România…

Sursa foto: Brasov.net

Se închide strada Sforii din Brașov, cea mai strâmtă stradă din România / „Tencuiala se desprinde de pe ziduri” / S-ar putea redeschide în primăvara lui 2026

Travel19 Noi 0 comentarii

Primăria Municipiului Brașov informează publicul că Strada Sforii va fi închisă temporar, în regim de urgență, ca măsură necesară pentru protejarea siguranței turiștilor și a locuitorilor, anunță BizBrașov.

Strada Sforii e considerată a fi cea mai strâmtă stradă din România.

Decizia a fost luată de primarul George Scripcaru, după ce specialiștii au constatat că de pe pereții imobilelor aflate de o parte și de alta a străzii a început să se desprindă tencuiala, fapt ce prezintă un risc major de accidentare.

„Pereții clădirilor care delimitează Strada Sforii se află într-o stare avansată de degradare, accentuată de fenomenele meteo din ultima perioadă, iar tencuiala care se desprinde de pe ziduri reprezintă un pericol real pentru vizitatori și locuitori. În urma constatărilor făcute de Serviciul pentru Situații de Urgență și Poliția Locală, am dispus închiderea de urgență a străzii, în ambele capete, cu elemente care să blocheze complet accesul, nu doar cu semnalizări pe care puțini le respectă.

Scopul nostru este (…) să avem o stradă refăcută, sigură și protejată, atât din punct de vedere structural, cât și prin măsuri de control și supraveghere. Toate intervențiile vor fi realizate în regim de urgență și vor fi finanțate din bugetul local al Municipiului Brașov”, a declarat primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

Lucrările vor fi realizate în funcție de condițiile meteo, astfel încât să se poată interveni pentru protejarea patrimoniului și asigurarea durabilității intervenției.

Estimarea specialiștilor municipalității este că, până în primăvară, Strada Sforii va putea fi redeschisă publicului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

FOTO Cea mai îngustă stradă din România sau cum să-ți freci buricul cu restul turiștilor

Travel9 Apr 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.