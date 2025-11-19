Se închide strada Sforii din Brașov, cea mai strâmtă stradă din România / „Tencuiala se desprinde de pe ziduri” / S-ar putea redeschide în primăvara lui 2026

Primăria Municipiului Brașov informează publicul că Strada Sforii va fi închisă temporar, în regim de urgență, ca măsură necesară pentru protejarea siguranței turiștilor și a locuitorilor, anunță BizBrașov.

Strada Sforii e considerată a fi cea mai strâmtă stradă din România.

Decizia a fost luată de primarul George Scripcaru, după ce specialiștii au constatat că de pe pereții imobilelor aflate de o parte și de alta a străzii a început să se desprindă tencuiala, fapt ce prezintă un risc major de accidentare.

„Pereții clădirilor care delimitează Strada Sforii se află într-o stare avansată de degradare, accentuată de fenomenele meteo din ultima perioadă, iar tencuiala care se desprinde de pe ziduri reprezintă un pericol real pentru vizitatori și locuitori. În urma constatărilor făcute de Serviciul pentru Situații de Urgență și Poliția Locală, am dispus închiderea de urgență a străzii, în ambele capete, cu elemente care să blocheze complet accesul, nu doar cu semnalizări pe care puțini le respectă.

Scopul nostru este (…) să avem o stradă refăcută, sigură și protejată, atât din punct de vedere structural, cât și prin măsuri de control și supraveghere. Toate intervențiile vor fi realizate în regim de urgență și vor fi finanțate din bugetul local al Municipiului Brașov”, a declarat primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

Lucrările vor fi realizate în funcție de condițiile meteo, astfel încât să se poată interveni pentru protejarea patrimoniului și asigurarea durabilității intervenției.

Estimarea specialiștilor municipalității este că, până în primăvară, Strada Sforii va putea fi redeschisă publicului.