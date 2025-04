FOTO Cea mai îngustă stradă din România sau cum să-ți freci buricul cu restul turiștilor

Până să ajung aici nu știam că aceasta este cea mai îngustă stradă din România, darămite din Europa de Est. Este vorba despre strada Sforii din Brașov. Și cum sunt un tip mai rotunjor, când am ajuns pe strada cu pricina mi-am dat seama că eu sunt echivalentul unui dop aici. Nu trece nimic de mine nici dintr-o parte și nici din cealaltă.

În prezent, această stradă îngustă atrage anual peste 100.000 de vizitatori din întreaga lume. Turiștii vin special pentru a experimenta senzația de a traversa un pasaj atât de îngust încât două persoane abia pot trece una pe lângă cealaltă. Din cei 100.000 aș vrea să-mi cer scuze celor câțiva care au trebuit să treacă de mine, atunci când am vizitat-o și eu.

Ascunsă între clădirile istorice ale cetății săsești, se găsește una dintre cele mai neobișnuite atracții turistice ale României: Strada Sforii. Cu o lățime cuprinsă între 111 și 135 de centimetri, această străduță este recunoscută drept cea mai îngustă arteră urbană din România și una dintre cele mai înguste din Europa. Nu vă gândiți că am stat eu cu centimetrul să o măsor. Am găsit datele acestea scrijelite pe pereții bine vopsiți ai internetului românesc.

După ce mi-am frecat buricul cu turiștii pe Strada Sforii în tentativa de a traversa cei 80 de metri lungime enervând cât mai puțini turiști și localnici care treceau pe acolo, am hotărât să și aflu câteva date despre Strada Sforii.

Trecând peste faptul că am ieșit de acolo cu zgârieturi pe spate, frecându-mă de pereți și strângându-mi burta ca să las și restul turiștilor să treacă, am aflat că strada e bătrânică foc. Are peste 400 de ani și se spune că inițial scopul ei era acela de culoar de acces pentru pompieri. Dacă alergau în horă sau șir indian cu gălețile în mână, da, ar fi reușit să traverseze culoarul de 80 de metri între strada Cerbului și strada Poarta Schei (îmi zice Google Maps). Cert este că, dacă ești claustrofob, nu prea ai ce căuta pe strada Sforii.

Caracteristici ale străzii Sforii

Fiind atât de îngustă și flancată de clădiri înalte de până la 10 metri, pe strada Sforii nu prea bate soarele, astfel că indiferent de anotimp, se spune că aici temperatura este în mod constant de până la 7 grade. Oricare ar fi temperatura, vă spun din proprie experiență că eu am transpirat dintr-un capăt până în celălalt. Este una dintre superputerile mele de obez mobid.

De asemenea, se pare că această stradă se bucură și de o acustică mai specială, tot datorită pereților înguști și înalți. Unii spun că dacă șoptești ceva într-un capăt al străzii se aude în celalalt. Vă spun sincer, eu nu mi-am auzit decât respirația și gâfâitul dintr-un capăt până în celalalt, mai ales când a trebui să depun efort să-i fac poze cu telefonul și „mândrei”.

Ritualuri și superstiții locale

De-a lungul timpului, Strada Sforii a devenit centrul unor practici și superstiții locale. Astfel că localnicii obișnuiau să atingă ambii pereți simultan în timp ce traversau strada, considerând că acest gest aduce noroc. În schimb, tinerii veneau aici pentru a-și șopti dorințele secrete, crezând că zidurile străvechi le vor păstra și le vor împlini.

Se mai spune că, dacă treci prin Strada Sforii exact la miezul nopții, poți auzi șoapte din trecut. Ori asta, ori e cineva la celalălt capăt care șoptește, iar acustica străzii face restul trebii.

În Evul Mediu, persoanele bolnave erau aduse pentru a traversa strada, crezându-se că îngustimea acesteia „strânge” și alungă bolile.

Legende și vandalisme

Una dintre legendele aceste străzi spune că era folosită de îndrăgostiți pentru a se ascunde aici și a se săruta cu pasiune, mai ales că multe dintre aceste iubiri erau interzise. Un fel de Romeo și Julieta, dar cu protagoniști majori, mi-ar plăcea să cred. Aceeași legendă spune că, dacă îndrăgostiții se sărută pe această stradă, iubirea lor va fi una ca-n povești sau „până când moartea îi va despărți”.

În schimb, nu știu ce spun legendele sau autoritățile despre protagoniștii zilelor noastre care încă mai cred că dacă îți scrijelești sau mâzgălești numele pe peretele unei atracții turistice înseamnă că-ți arăți dragostea. Pentru că, nu-i așa, dacă scrii „Costel + Maricica = LOVE” pe un perete al unei clădiri de zeci sau sute de ani, își demonstrezi dragostea adolescentină și nețărmuită pentru o tânără ușor impresionabilă.