Ambasadorul SUA în Israel, iritat de o declaraţie despre „rolul-cheie” al Marii Britanii în acordul ce privește Gaza

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a calificat drept „delirantă” declaraţia făcută de ministrul britanic al educaţiei, Bridget Phillipson, despre „rolul-cheie” al Marii Britanii în obţinerea încetării focului în Fâşia Gaza, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Duminică, titulara portofoliului de la educaţie subliniase contribuţia „din culise” a Marii Britanii la eforturile de pace, recunoscând în acelaşi timp munca „esenţială” realizată de Casa Albă în acest sens.

Mike Huckabee, care a făcut parte din echipa de negociatori a lui Donald Trump pentru acordul de pace, a ironizat afirmaţia ministrului Phillipson într-o postare pe reţelele sociale.

„Vă asigur, delirează. Poate să-i mulţumească oricând lui Donald Trump pentru a pune lucrurile la punct”, afirmă Huckabee în mesajul său pe platforma X.

Surse ale guvernului britanic nu au făcut niciun comentariu cu privire la declaraţia ministrului educaţiei, ci au remarcat doar faptul că Bridget Phillipson a subliniat rolul principal al Americii în încheierea acordului în timpul rundelor de negocieri.

Acest dezacord public între două figuri-cheie din administraţiile britanică şi americană ar putea crea o situaţie delicată pentru premierul britanic Keir Starmer, care se pregăteşte să se alăture luni liderilor mondiali la summitul din Egipt cu privire la Gaza, ce va fi coprezidat de Donald Trump.

De asemenea, viceministra de externe israeliană Sharren Haskel a respins afirmaţia ministrului britanic, criticând recunoaşterea de către Marea Britanie a statului Palestina, care, potrivit ei, riscă să încurajeze Hamas.

Într-o emisiune televizată duminică, Phillipson, care candidează şi pentru funcţia de vicepreşedinte al Partidului Laburist, a fost întrebată despre amploarea implicării Marii Britanii în ajungerea la acordul de pace în Gaza.

„Am jucat un rol-cheie în culise în conturarea acestui plan şi a fost corect să facem asta, întrucât este în interesul nostru al tuturor, inclusiv în interesul naţional, să ajungem la o pace durabilă în regiune”, a afirmat ea.

Întrebată în ce anume a constat această contribuţie, ea a spus la emisiunea Sunday Morning With Trevor Phillips de la Sky News: „Sunt chestiuni diplomatice complexe în care suntem implicaţi. Dar apreciem şi recunoaştem rolul esenţial pe care l-a jucat guvernul american în a ne aduce în acest punct”.

Prima reacţie a venit din partea Israelului. Deja duminică după-amiază, ministrul adjunct de externe israelian a criticat decizia Londrei de a recunoaşte statul Palestina şi a acuzat Marea Britanie că diminuează perspectivele de pace prin încurajarea Hamasului.

Referitor la estimarea eforturilor Regatului Unit făcută de Phillipson, viceministrul israelian a spus: „Ei bine, din păcate, trebuie să o contrazic. Din păcate, odată cu recunoaşterea statului Palestina într-un moment foarte sensibil, acum două luni, când echipele erau deja la masa negocierilor, când noi credeam cu adevărat că putem ajunge la o înţelegere, mesajul pe care guvernul britanic l-a transmis Hamas a fost că, cu cât vor continua mai mult acest război, cu atât mai mare va fi răsplata”.

Marea Britanie s-a alăturat luna trecută ţărilor precum Franţa, Australia şi Canada în confirmarea recunoaşterii statalităţii palestiniene, într-o decizie istorică, deşi în mare parte simbolică, despre care liderii au spus că are scopul de a proteja perspectiva unei soluţii cu două state.

Starmer va participa luni la „ceremonia de semnare” a planului de pace pentru Gaza, care va avea loc în staţiunea Sharm El Sheikh, din Egipt, unde se aşteaptă să-i aducă elogii preşedintelui american Donald Trump şi eforturilor diplomatice ale Egiptului, Qatarului şi Turciei.

Preşedintele francez Emmanuel Macron va participa, de asemenea, la eveniment, a confirmat sâmbătă Palatul Elysee.