Larry Summers a demisionat miercuri din consiliul de administraţie al OpenAI, după publicarea emailurilor cu Jeffrey Epstein

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA, a demisionat miercuri din consiliul de administraţie al OpenAI, la câteva zile după publicarea unor emailuri care arătau corespondenţe între el şi infractorul sexual Jeffrey Epstein, transmite CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Summers anunţase luni că se retrage din toate angajamentele publice, însă nu era clar dacă acest lucru include şi poziţia sa la OpenAI.

”Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a fi servit, entuziasmat de potenţialul companiei şi voi urmări cu interes evoluţia ei”, a transmis Summers într-o declaraţie pentru CNBC.

Consiliul OpenAI a spus că îi respectă decizia.

”Apreciem contribuţiile sale şi perspectiva pe care a adus-o în consiliu”, a transmis conducerea companiei.

Emailurile dintre Summers şi Epstein au fost făcute publice săptămâna trecută, după ce Comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanţilor a publicat peste 20.000 de documente obţinute printr-o citaţie emisă moştenirii Epstein. Dezvăluirile au provocat o puternică presiune asupra lui Summers.

El a intrat în consiliul OpenAI în 2023, într-o perioadă turbulentă pentru companie, după demiterea şi revenirea rapidă a CEO-ului Sam Altman. Summers a fost numit în board alături de Bret Taylor, fost co-CEO Salesforce, şi Adam D’Angelo, CEO Quora, singurul membru rămas din consiliul anterior.

Axios a relatat primul despre demisia lui Summers. Vineri, preşedintele Donald Trump a cerut Departamentului de Justiţie să investigheze relaţia dintre Epstein şi Summers, precum şi legăturile lui Epstein cu fostul preşedinte Bill Clinton, JPMorgan Chase şi investitorul Reid Hoffman. Trump însuşi este supus unei presiuni crescute pentru prietenia sa din trecut cu Epstein.

Summers a fost preşedinte al Universităţii Harvard, iar senatoarea democrată Elizabeth Warren a cerut instituţiei să rupă orice legătură cu el. Luni, Summers a spus că se retrage din angajamentele publice, dar îşi va continua îndatoririle de profesor.

”Sunt profund ruşinat de acţiunile mele şi recunosc durerea pe care au provocat-o. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru decizia mea greşită de a continua să comunic cu domnul Epstein”, a declarat el.

Marţi, Congresul SUA a aprobat un proiect de lege bipartizan care obligă Departamentul de Justiţie să publice toate documentele sale legate de Epstein, deschizând calea ca Trump să îl semneze.