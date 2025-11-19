Comisarul european Roxana Mînzatu participă la un dialog cu cetățenii la Facultatea de Drept, în cadrul forumului Eurosfat 2025/ 800 de persoane s-au înscris la dezbatere

Peste 800 de participanți s-au înscris la Dialogul cu Roxana Mînzatu, Vicepreședinta Executivă a Comisiei Europene, un număr care arată interesul tot mai mare al publicului românesc pentru temele europene și pentru o discuție directă cu unul dintre principalii reprezentanți ai României în UE, transmite un comunicat de presă al Europuls.

„Evenimentul dorește să analizeze modul în care România a evoluat în cadrul Uniunii Europene și pentru a aduce în prim-plan vocea cetățenilor – nevoile lor, preocupările lor și sugestiile pe care le consideră relevante pentru viitorul țării în UE. Acest tip de dialog este cu atât mai important cu cât Uniunea se află într-o etapă definitorie de pregătire a viitorului Cadru Financiar Multianual 2028-2034, o perioadă în care contribuțiile cetățenilor sunt esențiale pentru stabilirea priorităților europene”, se arată în comunicatul citat.

Organizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană și Universitatea din București, este „cel mai amplu dialog realizat vreodată alături de un comisar european” și va avea loc vineri, 21 noiembrie 2025, între orele 15:00-17:00, în Aula Magna a Palatului Facultății de Drept (Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46).

Discuția se va structura în jurul a 4 teme majore:

● România și UE – o relație la distanță bazată pe încredere?

● Competitivitate și viitorul muncii

● Viitorul educației și rolul acesteia în promovarea democrației

● Noile generații și noul Cadru Financiar Multianual

„Forumul EUROSFAT continuă să fie, an de an, spațiul de întâlnire directă între cetățeni și decidenți, dedicat celor mai relevante teme ale momentului”.

