Macron denunţă într-o şedinţă de Guvern „burghezii din centrul oraşelor”, care îi finanţează „uneori” pe traficanţii de droguri / „Nu poţi, pe de o parte, să plângi morţii, iar pe de altă parte să consumi seara după ce te întorci de la muncă”
Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat miercuri, într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri, că ”uneori burghezii din centrele oraşelor sunt cei care îi finanţează traficanţii de droguri”, citat de către o purtătoare de cuvânt a Guvernului, Maud Bregeon, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Şeful statului francez a subliniat ”importanţa unei politici de prevenţie şi de sensibilizare, pentru că, îl citez, «uneori burghezii din centrele oraşelor sunt cei care îi finanţează pe traficanţii de droguri”, a declarat Maud Bregeon.
”Nu poţi, pe de o parte, să plângi morţii, iar pe de altă parte să consumi seara după ce te întorci de la muncă”, a continuat ea.
Emmanuel Macron a subliniat, de asemenea, asupra ”necesităţii unei abordări interministeriale de la nivel local şi până la nivel internţaional”.
Problema traficului de droguri se află în centrul unei dezbateri publice după asasinarea, joi, la marsilia, a lui Mehdi Kessaci, fratele unui activist din cadrul Partidului EELV (ecologişti) împotriva traficului de droguri.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Macron şi Abbas anunţă înfiinţarea unui Comitet Comun în vederea elaborării unei Constituţii a Palestinei / Planurile de anexare a Cisiordaniei de către Israel, „o linie roşie” împotriva încălcării căreia UE va reacţiona „puternic”, avertizează președintele Franței
Emmanuel Macron îl primeşte marţi pe Mahmoud Abbas, descris în anunțul oficial al Palatului Elysee ca „președinte al statului Palestina”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.