Macron denunţă într-o şedinţă de Guvern „burghezii din centrul oraşelor”, care îi finanţează „uneori” pe traficanţii de droguri / „Nu poţi, pe de o parte, să plângi morţii, iar pe de altă parte să consumi seara după ce te întorci de la muncă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat miercuri, într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri, că ”uneori burghezii din centrele oraşelor sunt cei care îi finanţează traficanţii de droguri”, citat de către o purtătoare de cuvânt a Guvernului, Maud Bregeon, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Şeful statului francez a subliniat ”importanţa unei politici de prevenţie şi de sensibilizare, pentru că, îl citez, «uneori burghezii din centrele oraşelor sunt cei care îi finanţează pe traficanţii de droguri”, a declarat Maud Bregeon.

”Nu poţi, pe de o parte, să plângi morţii, iar pe de altă parte să consumi seara după ce te întorci de la muncă”, a continuat ea.

Emmanuel Macron a subliniat, de asemenea, asupra ”necesităţii unei abordări interministeriale de la nivel local şi până la nivel internţaional”.

Problema traficului de droguri se află în centrul unei dezbateri publice după asasinarea, joi, la marsilia, a lui Mehdi Kessaci, fratele unui activist din cadrul Partidului EELV (ecologişti) împotriva traficului de droguri.