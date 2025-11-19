G4Media.ro
BREAKING Proiectul legii privind pensiile magistraților a fost pus în transparență decizională:…

BREAKING Proiectul legii privind pensiile magistraților a fost pus în transparență decizională: pensie de maximum 70% din ultimul salariu net, perioadă de tranziție de 15 ani / Guvernul cere CSM să dea aviz cu celeritate

Proiectul legii privind pensiile magistraților a fost pus în transparență decizională, miercuri seara. Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.

„Având în vedere importanța unui proces de legiferare rapid, Guvernul își exprimă speranța că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

„Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicată astăzi în procedură de transparență decizională.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă.

Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026”, se arată în comunicat.

În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieșirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice va fi de 10 ani.

Proiectul poate fi consultat aici.

Citește și Vicepreședintele CSM nu este de acord nici cu noua variantă propusă de Guvern: Este incorect față de colegii care rămân să-și facă datoria, în timp ce cei care au ‘scăpat’ vor rămâne cu pensii foarte mari și cu vârste foarte mici de pensionare

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Guvernantii (in special PSD Ciolacu si PNL Ciuca) au avut 4 ani, din 2021 – cand a fost adoptat PNRR – si 2025 ca sa rezolve problema tuturor pensiilor speciale nesimtite.
    Acum se face o pospaiala, pe repede-inainte, doar cu pensiile magistratilor (care vor ramane oricum nesimtite), cu care se incearca pacalirea „europenilor” ca se se jumuleasca 230 milioane de euro.

