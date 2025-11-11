Emmanuel Macron îl primeşte marţi pe Mahmoud Abbas, descris în anunțul oficial al Palatului Elysee ca „președinte al statului Palestina”

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, urmează să îl primească marţi la Paris pe preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, pentru a discuta despre „implementarea deplină” a acordului de încetare a focului în Gaza, a anunţat preşedinţia franceză într-un comunicat de presă.

Potrivit AFP, comunicatul de presă îl descrie pe Mahmoud Abbas drept „preşedinte al statului Palestina”, Franţa recunoscând oficial statul palestinian în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie.

„Această întâlnire vine în continuarea recunoaşterii de către Franţa a statului palestinian şi a eforturilor depuse pentru a pune în aplicare un plan de pace şi securitate pentru toţi în Orientul Mijlociu”, contextualizează Palatul Elysee.

Cei doi lideri vor „discuta despre etapele următoare ale planului de pace, în special în domeniile securităţii, guvernanţei şi reconstrucţiei, împreună cu partenerii arabi şi internaţionali, pentru a pregăti ziua de după”, adaugă comunicatul de presă.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joia trecută că o forţă internaţională va fi desfăşurată „foarte curând” în Gaza, la o zi după ce Statele Unite au anunţat un proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU pentru a sprijini eforturile de pace.

În cursul acestei întâlniri cu Mahmoud Abbas, preşedintele francez Emmanuel Macron intenţionează să reitereze necesitatea „continuării intrării ajutoarelor umanitare în Gaza”. El va reafirma, de asemenea, necesitatea ca Autoritatea Palestiniană să se reformeze.

Preşedinţii Macron şi Abbas vor discuta despre reforma Autorităţii Palestiniene, „o condiţie esenţială pentru o revenire durabilă la stabilitate şi pentru apariţia unui stat palestinian viabil, democratic şi suveran, care să trăiască în pace şi securitate alături de Israel, a adăugat Elysee.

Planul de pace al lui Donald Trump, care a condus la o încetare a focului între Israel şi gruparea palestiniană Hamas la 9 octombrie, şi iniţiativa de pace franco-saudiană oferă posibilitatea ca Autoritatea Palestiniană, odată reformată, să preia guvernarea Gazei.