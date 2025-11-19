Cine e Adina Ghiţă, fosta magistrată care a câştigat un post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute: Susţinătoare a legilor Justiției lui Dragnea, a criticat Ambasada SUA şi Departamentul de stat

Fosta judecătoare de la Secţia de Contencios a Curţii de Apel Bucureşti, Adina Ghiţă, cea care a câştigat un post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute de la New York, are un profil controversat, potrivit apariţiilor ei presă.

Adina Ghiţă a fost vicepreşedinte al Uniunii Judecătorilor din România, asociaţia condusă de Dana Gârbovan, judecătoarea propusă pentru postul de ministru al Justiţiei în 2019 de către fostul premier PSD Viorica Dăncilă. Judecătoarea Ghiţă a fost reprezentanta UNJR la dezbaterile din Comisia Iordache de modificare a legilor Justiţiei pe vremea lui Dragnea.

În noiembrie 2017, judecătoarea Ghiţă a criticat dur comunicatul Departamentului de Stat al SUA şi a cerut public Ambasadei SUA la București „să indice care dintre amendamentele adoptate de Comisie până la acest moment afectează independenţa justiţiei sau lupta anticorupţie”.

Ce spunea comunicatul Departamentului de stat al SUA din 28 noiembrie 2017:

“Statele Unite constată cu îngrijorare că Parlamentul României are în vedere modificări legislative care ar putea submina lupta împotriva corupţiei şi ar putea slabi independenţa judiciară în România. Această legislaţie, propusă iniţial de Ministerul Justiţiei, ameninţă progresul pe care România l-a facut în ultimii ani de a construi instituţii judiciare puternice, protejate de intervenţia politică. Îndemnăm Parlamentul României să respingă propunerile care slăbesc statul de drept şi pun în pericol lupta împotriva corupţiei”. Vezi aici.

Ce a scris judecătoarea Ghiţă pe Facebook pe 28 noiembrie 2017 despre comunicatul Departamentului de stat:

“Prin toata prezenţa noastră acolo, precum şi prin amendamentele pe care le-am propus, ne-am concentrat tocmai pe întărirea independenţei justiţiei şi pe consolidarea garanţiilor pentru independenţa judecătorilor (…)

Ideea care se încearcă să se inducă, şi anume că se afectează independenţa justiţiei, nu corespunde absolut deloc stării de fapt (…)

Dacă se va continua în acest mod, propunerea legislativă va aduce un progres real în modul de organizare al sistemului judiciar şi va consolida independenţa sistemului judiciar cu adevărat (…)

Cred că este de maxim interes ca Ambasada SUA sau chiar Departamentul de Stat să indice care dintre amendamentele adoptate de Comisie până la acest moment afectează independenţa justiţiei sau lupta anticorupţie. Firesc este să vorbim pe lucruri concrete, nu pe slogane.

Comunicatul în cauza prezintă incorect situaţia, iar poziţia Departamentului de Stat este total nepotrivită şi neconformă cu realitatea”, scria judecătoarea Ghiţă pe Facebook.

Digi24.ro arăta în noiembrie 2017 faptul că judecătoarea Ghiţă a avut poziţii similare cu PSD după comunicatul Departamentului de stat. Jurnalista Ioana Ene Dogoiu, actuala purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, scria în 2017 că judecătoarea Ghiţă ar fi fost văzută când scria la computerele folosite de PSD în comisia Iordache.

De altfel, potrivit unor surse din magistratură, judecătoarea Adina Ghiţă este considerată o apropiată a senatorului PSD Robert Cazanciuc.

Judecătoarea Ghiţă, în luptă şi cu Binomul

Într-un interviu din 2023 de la luju.ro, o publicaţie favorabilă inculpaţilor, judecătoarea Ghiţă vorbea de faptul că, “în anii de teroare ai Binomului SRI-DNA”, interceptările erau folosite împotriva judecătorilor inclusiv în dosarele disciplinare.

Judecătoarea, împotriva tăierii pensiilor magistraţilor

În iulie 2023, judecătoarea Adina Ghiţă a trimis la CCR un punct de vedere amicus curiae scris în sprijinul sesizării de neconstituţionalitate formulate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie faţă de proiectul de atunci de reformă a pensiilor speciale ale magistraţilor.

Judecătoarea Ghiţă, în luptă şi cu măsurile anti-Covid

În 2022, judecătoarea Adina Ghiţă de la Secţia de Contencios a Curţii de Apel Bucureşti a anulat prevederile unor hotărâri de guvern privind prelungirea stării de alertă care se refereau la obligativitatea testării şi a purtării măştii în spaţii publice dacă statul nu asigura gratis măştile şi testele Covid. Ghita a anulat şi condiţionarea participării la evenimente de prezentarea dovezii privind vaccinarea sau trecerea prin COVID-19.

A fost singura candidată

Potrivit unor surse din magistratură, fosta judecătoare Adina Ghiţă a fost singura candidată înscrisă în cursă din partea României. Mai mulţi magistraţi şi foşti magistraţi acuză faptul procedura de selecţie a fost una netransparentă.

Victoria la New York a judecătoarei Ghiţă, salutată de ministrul USR de Externe, Oana Ţoiu

Deşi are acest profil controversat, reuşita fostei magistrate de a obţine un post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute a fost salutată în termeni elogioşi de către ministrul de Externe Oana Ţoiu (USR).

“România are profesionişti exemplari care reuşesc, prin munca lor, să crească respectul şi influența noastră. Capitalul nostru uman, acasă şi în lume, este cel mai important capital pe care îl avem. Candidații au trecut şi prin trei etape riguros organizate de Consiliul de Justitie Interna al Organizatiei Natiunilor Unite.

Victoria de la New York a doamnei judecător Adina Elvira-Ghiță şi a diplomației române se datorează acestui respect construit în timp şi unui moment de încredere în care profesioniştii români pot vedea, nu doar că statul nu vrea să le pună piedici, ci că muncim să le putem fi aliați şi să deschidem uşi, aşa cum ei, şi România, merită”, a declarat Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe.