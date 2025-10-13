Una din șase infecții bacteriene este acum rezistentă la medicamentele standard. Se înregistrează o creștere globală alarmantă a infecțiilor care nu mai răspund la antibiotice, avertizează OMS

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Una din șase infecții bacteriene la nivel mondial este în prezent rezistentă la tratamentele standard, conform unui nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) care a identificat o creștere globală alarmantă a infecțiilor care nu mai răspund la antibiotice, transmite Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acest fenomen este cunoscut sub numele de rezistență antimicrobiană (RAM) și apare atunci când bacteriile și alți agenți patogeni – care cauzează infecții ale sângelui, intestinului, tractului urinar și infecții cu transmitere sexuală (ITS), printre altele – evoluează până la punctul în care antibioticele standard nu le mai pot controla.

Oamenii accelerează acest proces, de exemplu, prin întreruperea tratamentului cu antibiotice înainte de finalizarea cursului prescris și atunci când medicii prescriu în mod incorect antibiotice pentru a trata afecțiuni la care aceste medicamente nu ajută.

Rezultatele OMS, extrase din peste 23 de milioane de cazuri din 104 țări în 2023, arată că rezistența a crescut în aproximativ 40 la sută dintre combinațiile agent patogen-antibiotic analizate începând cu 2018.

Conform studiului, problema este deosebit de gravă în țările cu venituri mici și medii, unde supravegherea RAM, capacitatea de diagnostic microbiologic și accesul la tratamente alternative eficiente pot fi limitate.

De exemplu, OMS estimează că una din trei infecții bacteriene din Asia de Sud-Est și din estul Mării Mediterane sunt acum rezistente la antibiotice, comparativ cu una din cinci în Africa.

În ciuda disparităților, nicio regiune nu este ferită de riscuri. Potrivit unui studiu publicat anul trecut, se preconizează că numărul anual de decese atribuite RAM în țările cu venituri ridicate va crește de la 125.000 la 192.000 între 2021 și 2050.

„Rezistența antimicrobiană depășește progresele medicinei moderne, amenințând sănătatea familiilor din întreaga lume”, a declarat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Raportul OMS a constatat că rezistența la antibioticele esențiale crește cel mai rapid în rândul bacteriilor Gram-negative, grupul responsabil pentru multe dintre cele mai grave infecții spitalicești. Infecțiile din fluxul sanguin pot provoca sepsis, insuficiență organică și deces.

Unor specii, cum ar fi Klebsiella pneumoniae și E. coli, li s-au înregistrat rate de rezistență de peste 70% în unele părți ale Africii, lăsând puține opțiuni viabile de tratament.

Bacteriile Salmonella și Acinetobacter sunt, de asemenea, din ce în ce mai rezistente la antibiotice precum carbapenemele și fluorochinolonele.

Chiar și ultimul tratament rămas pentru gonoree – ceftriaxona – a început să dea semne de rezistență în unele părți din regiunea Mediteranei de Est, amenințând să facă una dintre cele mai frecvente ITS din lume netratabilă cu medicamentele existente.

Raportul îndeamnă țările să reducă dependența de antibioticele puternice de pe lista „Watch” a OMS și să se asigure că 70% din utilizarea globală a antibioticelor provine din medicamentele de primă linie „Access” până în 2030 – un obiectiv stabilit de ONU anul trecut.

„Viitorul nostru depinde, de asemenea, de consolidarea sistemelor de prevenire, diagnosticare și tratare a infecțiilor și de inovarea cu antibiotice de nouă generație și teste moleculare rapide la punctul de îngrijire,” a declarat Tedros.