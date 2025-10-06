OMS estimează că cel puţin 15 milioane de adolescenţi utilizează ţigări electronice la nivel global / „Sunt promovate ca o modalitate de reducere a efectelor negative, dar în realitate, atrag copiii către nicotină mai devreme”

Cel puţin 15 milioane de persoane cu vârste între 13 şi 15 ani utilizează ţigări electronice la nivel global, tinerii fiind, în medie, de nouă ori mai predispuşi să vapeze decât adulţii în ţări unde există date statistice pe această temă, a precizat luni Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), potrivit Reuters, transmite Agerpres.

În prima estimare globală a utilizării ţigărilor electronice, OMS a precizat că peste 100 de milioane de persoane din lumea întreagă vapează în prezent, printre aceştia aflându-se cel puţin 86 de milioane de adulţi, majoritatea în ţările cu venituri ridicate.

În acelaşi timp, utilizarea globală a tutunului continuă să se diminueze, numărul persoanelor care consumă tutun a scăzut la 1,2 miliarde în 2024 de la 1,38 de miliarde în anul 2000.

Pe măsură ce reglementările din ce în ce mai stricte au contribuit la reducerea consumului de tutun, industria a recurs la produse alternative, cum ar fi ţigările electronice, pentru a compensa scăderea vânzărilor.

Companiile de tutun spun că se adresează fumătorilor adulţi, pentru a-i ajuta să renunţe la fumat şi a reduce efectele nocive ale tutunului tradiţional.

Dar ţigările electronice determină ”un nou val de dependenţă de nicotină”, a spus Etienne Krug, directorul Departamentului pentru determinanţi ai sănătăţii, promovare şi prevenţie.

”Sunt promovate ca o modalitate de reducere a efectelor negative, dar în realitate, atrag copiii către nicotină mai devreme, subminând progresul realizat în ultimele decenii”, a spus el.

Guvernele şi autorităţile sanitare se confruntă cu problema echilibrării potenţialelor beneficii şi riscuri ale ţigărilor electronice şi anume folosirea acestora de noii utilizatori de nicotină.

Pe de altă parte, sunt şi cercetători care au ajuns la concluzia că ţigările electronice sunt eficiente în ceea ce priveşte ajutarea fumătorilor să renunţe la fumat.

Conform unei analize realizate în 2024 de Cochrane, o reţea non-profit care reuneşte cercetători din domeniul sănătăţii, fumătorii au mai multe şanse să renunţe la fumat dacă utilizează ţigări electronice în comparaţie cu tradiţionalii plasturi sau guma de mestecat.

Analiza a avertizat însă că sunt necesare mai multe date şi că efectele asupra sănătăţii pe termen lung rămân încă necunoscute.

Reducerea utilizării tutunului tradiţional variază semnificativ în funcţie de regiune. Prevalenţa consumului de tutun în rândul bărbaţilor în Asia de Sud-Est s-a înjumătăţit aproape – 37% în 2024 de la 70% în anul 2000 -, reprezentând mai mult de jumătate din declinul la nivel global.

Europa înregistrează cea mai ridicată prevalenţă a consumului de tutun la nivel mondial – 24,1% -, în timp ce femeile din Europa înregistrează cel mai mare consum în rândul femeilor la nivel global – 17,4%.

OMS a avertizat că aproape unul din cinci adulţi la nivel global consumă în continuare produse din tutun, făcând apel la o aplicare mai strictă a măsurilor de control al tutunului şi la reglementarea produselor noi cu nicotină, cum ar fi ţigările electronice.