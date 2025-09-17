Se redeschide Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii de la Galați, modernizat cu fonduri europene de peste 15 milioane de lei

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi se redeschide pe 20 septembrie, după finalizarea unor lucrări de modernizare în valoare de peste 15 milioane de lei, derulate de Consiliul Judeţean, prin PNRR, a anunţat, miercuri, preşedintele instituţiei, Costel Fotea, transmite Agerpres.

„Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii ‘Răsvan Angheluţă’ Galaţi îşi redeschide porţile sâmbătă, 20 septembrie, cu o înfăţişare mai veselă, mai prietenoasă şi mult mai eficientă energetic. Investiţia Consiliului Judeţean Galaţi, de peste 15,1 milioane de lei (3 milioane de euro) prin PNRR, a transformat muzeul într-o ‘clădire inteligentă’: consumul de energie a scăzut cu peste 90%, iar emisiile de carbon au fost reduse cu aproape 97%”, a afirmat Costel Fotea, într-o declaraţie de presă.

Obiectivul găzduieşte Acvariul, Observatorul Astronomic, Planetariul şi expoziţii temporare, fiind vizitat anual, potrivit preşedintelui CJ, de peste 100.000 de persoane.

Clădirea are o suprafaţă desfăşurată de 5.688 de metri pătraţi şi dispune acum de panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de stocare a energiei, staţii pentru maşini electrice şi soluţii inteligente de gestionare a consumului.

„De asemenea, noua faţadă plină de culoare, reconfigurarea unor spaţii interioare şi elementele arhitecturale personalizate transformă clădirea într-un loc care te invită să intri cu bucurie şi optimism. Am gândit această investiţie pentru toate categoriile de vârstă, dar, în primul rând, pentru copii şi tineri, pentru ca muzeul să fie un spaţiu al ştiinţei şi cunoaşterii, dar şi unul plăcut, atractiv şi plin de energie pozitivă”, a mai precizat preşedintele CJ Galaţi.