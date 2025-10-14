G4Media.ro
Cuba l-a eliberat pe disidentul Jose Daniel Ferrer, la cererea Statelor Unite

Sursa Foto: then24.com

Cuba l-a eliberat pe disidentul Jose Daniel Ferrer, la cererea Statelor Unite

Cuba l-a eliberat pe unul dintre cei mai cunoscuţi disidenţi ai săi, Jose Daniel Ferrer, a anunţat luni Ministerul de Externe de la Havana, precizând că Statele Unite au solicitat plecarea sa, relatează marţi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Ferrer, în vârstă de 55 de ani, a zburat cu avionul la Miami, împreună cu familia sa, după ce a petrecut mai mult de zece ani în închisoare pentru opoziţia sa faţă de guvernul socialist cubanez.

Ferrer, liderul Uniunii Patriotice din Cuba (Unpacu), organizaţie interzisă de autorităţile cubaneze, a condus şi o cantină socială pentru săraci de la locuinţa sa din Santiago de Cuba.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a salutat pe reţeaua X sosirea lui Ferrer în SUA, spunând că „după ani de represiune, tortură şi rele tratamente din partea regimului cubanez, Ferrer şi familia sa se află acum în Statele Unite”.

Rubio a afirmat că dorinţa poporului cubanez de libertate şi democraţie rămâne o inspiraţie, reafirmând sprijinul SUA pentru o „Cubă liberă, corectă şi democratică”.

Ferrer declarase recent, într-o scrisoare deschisă din închisoare, că este pregătit să plece în exil.

La sosirea în Miami, el a declarat pentru site-ul de ştiri al opoziţiei 14ymedio că nu s-a gândit niciodată că va părăsi Cuba, „dar nici nu a crezut că dictatura va dura până în 2025”.

„Lupta continuă cu forţe duble, în interiorul şi în afara Cubei”, a mai spus el.

