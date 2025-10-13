G4Media.ro
Un acord la nivelul ONU ce privește emisiile din transportul maritim va…

nave vapoare petrol petroliere
Photo by Angelos Tzortzinis / AFP

Un acord la nivelul ONU ce privește emisiile din transportul maritim va pune faţă în faţă SUA şi UE

13 Oct

Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) se va reuni săptămâna aceasta pentru a decide, în mod oficial, dacă va impune o taxă pentru emisiile de carbon din transportul maritim global, o mişcare susţinută de un bloc condus de UE, din care mai fac parte Marea Britanie, China şi Japonia, dar care se confruntă cu o opoziţie puternică din partea SUA, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

În luna aprilie, IMO a ajuns la un acord preliminar pentru a percepe taxe industriei maritime globale pentru emisiile sale poluante, după ce SUA s-au retras din discuţiile asociate, ceea ce a făcut Washingtonul să ameninţe cu „măsuri reciproce” împotriva oricăror taxe percepute navelor americane.

Acordul din aprilie este acum depus spre adoptare la o reuniune a comitetului de mediu al IMO, programată pentru 14-17 octombrie, care este aşteaptă să includă şi SUA.

Începând din luna aprilie şi până în prezent, Washingtonul şi-a continuat eforturile de a opri măsura, ameninţând cu taxe portuare şi restricţii de viză împotriva ţărilor care o susţin. „Statele Unite vor lua măsuri pentru a impune taxe naţiunilor care sponsorizează acest export neocolonial al reglementărilor climatice globale susţinut de Europa”, a transmis Departamentul de Stat al SUA într-un comunicat din 11 octombrie.

Între timp, Statele Uniunii Europene au solicitat adoptarea măsurii IMO, a informat Comisia Europeană într-un comunicat din 12 octombrie.

Standardul propus de IMO privind emisiile de combustibili marini ar impune o taxă navelor mai mari de 5.000 de tone care depăşesc un anumit prag de emisii şi ar recompensa navele care utilizează combustibili mai curaţi. Navele fie vor cumpăra unităţi de remediere, fie vor plăti o penalizare dacă emisiile lor poluante sunt peste prag. Navele care emit mai puţin decât un anumit prag vor primi unităţi excedentare.

Veniturile din măsură ar fi colectate de un Fond Net-Zero al IMO care va fi creat de Secretariatul IMO, conform proiectului de regulament. Detaliile privind distribuirea veniturilor nu au fost încă decise.

Conform unui studiu realizat de Universitatea UCL din Londra, standardul IMO privind combustibilul ar genera 11-12 miliarde de dolari pe an între 2028-2030, deoarece majoritatea navelor ar plăti probabil penalizarea în primii ani de implementare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

