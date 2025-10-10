Trump ameninţă să-şi anuleze întâlnirea cu Xi, din cauza unui conflict cu privire la pământurile rare. El ameninţă China, care ”devine foarte ostilă”, cu represalii comerciale masive

Preşedintele american Donald Trump apreciază vineri că ”nu mai există niciun motiv” valabil să se întâlnească, aşa cum s-a prevăzut, cu omologul său chinez Xi Jinping – peste două săptămâni -, dându-şi frâu liber furiei faţă de o decizie a Beijingului în domeniul ultrasensibil al pământurilor rare, relatează AFP, transmite News.ro.

Preşedintele american a apreciat că China ”devine foarte ostilă” şi a ameninţat-o cu represalii comerciale ”masive”, într-un mesaj postat pe reţeaua sa, Truth Social.

Gigantul asiatic este primul producător mondial de pământuri rare, materiale indispensabile indutriaşilor, iar Washingtonul îl acuza deja da faptul că abuzează de această poziţie dominantă.

Noi controale au fost anunţate joi, cu privire la exportul de tehnologii legate de extracţia şi producţia acestor materiale, a anunţat într-un comunicat Ministerul chinez al Comerţului.

”Aceasta a fost o adevărată surpriză”, a reacţionat preşedintele american.

WALL STREET, PE ROŞU

China a anunţat vineri că urmează să impună taxe ”speciale” vapoarelor americane în porturile sale, ca represalii faţă de măsuri similare luate în aprilie de către Statele Unite.

”Trebuia să mă întâlnesc cu preşedintele Xi în două săptămâni, la summitul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), în Coreea de Sud, dar nu pare să mai existe motive” s-o facă, a scris liderul republican.

Bursa din New York a trecut pe roşu după mesajul preşedintelui american, care rupe o perioadă de relativă destindere între Beijing şi Washington.

Vineri, către ora 16.15 GMT (19.15, ora României), Dow Jones pierdea 1,14%, indicele Nasdaq 2,03%, iar indicele lărgit S&P 500 pierdea 1,5%.

Donald Trump a apreciat că ”va fi forţat să contraatace financiar” după ultimele anunţuri ale Chinei.

Una dintre opţiunile pe care le are în vedere să răspundă este o creştere ”masivă” a taxelor vamale impuse mărfurilor chinezeşti care intră în Statele Unite, a anunţat el pe Truth Social.

CONTRAMĂSURI

”Multe alte contramăsuri sunt serios studiate”, a anunţat el.

”Nu este posibil ca China să fie autorizată să ţină lumea ostatică, dar acesta pare să fie planul lor de o vreme”, a apreciat Donald Trump.

Relaţiile comerciale chinezo-americane au înregistrat suişuri şi coborâşuri în 2025.

Donald Trump a purtat, în septembrie, o discuţie pe care a prezentat-o drept ”foarte productivă” cu Xi Jinping – a treia de la începutul anului.

El a evocat inclusiv o vizită în China, anul viitor, şi o vizită a omlogului său în America.

Taxele vamale pe care şi le impun cele dou ţări au atins niveluri de trei ori mai mari faţă de cele normale, de ambele părţi, perturbând lanţurile de aprovizionare, din cauza ofensivei protecţioniste lansate de către Donald Trump după ce a revenit la putere, la 20 ianuarie.

Washingtonul şi Beijingul au încheiat un acord în vederea dezamorsării tensiunilor, scăzând temporar taxele vamale la 30% în cazul produselor chinezeşti importate în Statele Unite şi la 10% a bunurilor americane importate în China.

Acest armistiţiu comercial urma să dureze până la 1o noiembrie.